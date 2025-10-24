Catalunya ya ha emitido en solo ocho años más del 50% del CO2 previsto hasta 2050

Catalunya ya ha consumido más de la mitad del presupuesto de emisiones previsto hasta 2050. Entre 2017 y 2024, en tan solo ocho años, la comunidad autónoma ha emitido 327,56 millones de toneladas (Mt) de CO2, lo que representa el 51,4% del techo de emisiones fijado para el periodo 2017-2050, un total de 637,68 (MtCO2). La entidad Renovem-nos, favorable a la transición ecológica, recuerda que este "presupuesto" (entendido como el tope) de emisiones ha sido trasladado recientemente por el propio Govern al Parlament, que deberá aprobarlo este otoño.

En 2017, la Cámara catalana aprobó la ley de cambio climático, que introdujo por primera vez un mecanismo para establecer un límite de emisiones hasta 2050, año en el que la Unión Europea se ha comprometido a alcanzar la neutralidad de emisiones con el objetivo de frenar las consecuencias del calentamiento global. La ley también creó un sistema para administrar la reducción de emisiones: los llamados presupuestos de carbono, que determinan cuánta cantidad de gases de efecto invernadero se puede emitir en cada periodo de cinco años.

Sin embargo, la tramitación de estos presupuestos fue extremadamente lenta. Según la ley, el primer presupuesto (2021-2025) y el segundo (2026-2030) debían estar aprobados antes del 31 de diciembre de 2020, y el tercero (2031-2035) debía estar vigente antes del 31 de diciembre de 2023. Pese a ello, ninguno de estos presupuestos ha sido todavía aprobado, auunque el Govern ya ha llevado a la mesa del Parlament su propuesta para que reciba la luz verde de los diputados antes de final de año.

Dos propuestas

El Comité de Expertos ya entregó al Govern sus cálculos para los periodos 2021-2035, que suman un total de 403 MtCO2. Con base en esos datos, el Ejecutivo ha presentó su propuesta de presupuesto de carbono para 2026-2030. El documento del Ejecutivo catalán prevé emitir 161,5 MtCO2 hasta 2030. Después de 2031, se pondrá sobre la mesa una reducción del 8% anual.

El problema, avisan desde Renovem-nos, es que en los ocho años transcurridos desde la aprobación de la ley (2017-2024), Catalunya ya ha emitido 327,56 MtCO2, más de la mitad del presupuesto total disponible hasta 2050. En otras palabras, en apenas ocho años se ha consumido lo que estaba contemplado emitir durante 33 años.

"Esta inacción encarece y complica el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones fijados para 2030, 2035 y 2050", afirma Sergi Nuss, portavoz de la entidad. "Y la inacción tiene un coste climático acumulado", añade. La plataforma considera que si los presupuestos de carbono se hubieran establecido antes, hoy se dispondría de más margen para cumplir con los compromisos climáticos: "Con medidas más exigentes, la mitad del presupuesto climático catalán no se habría agotado antes de que se aprobaran las primeras cuentas de emisiones".