El Campus Salut Igualada empezará a impartir Medicina para estudiantes de la Universitat de Lleida el próximo curso

El Campus Salut Igualada comenzará a ofrecer los estudios de Medicina a partir del próximo año. En concreto, 75 estudiantes de cuarto, quinto y sexto curso de la UdL se trasladarán allí. Y en el curso 2028-2029 empezarán a contar con estudiantes de primer año. En paralelo también se configurará el equipo de profesores y personal de administración para hacerlo posible. Así lo ha anunciado la consejera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, durante la inauguración del edificio de Ciencias de la Salud del Campus Universitario Igualada-UdL, un espacio con 4.000 m² construidos. De este modo, ha señalado la consejera, Igualada “seguirá siendo un polo de atracción de talento en el ámbito de las ciencias de la salud y las ciencias de la vida”.

Según ha indicado la consejera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, la Unidad Docente de la Facultad de Medicina entrará en funcionamiento a partir del curso 2026-2027. Concretamente, permitirá, de forma progresiva, que 75 estudiantes del Grado en Medicina (repartidos entre cuarto, quinto y sexto curso) puedan cursar los tres últimos años de sus estudios en Igualada.

El anuncio se ha realizado este viernes durante la inauguración del nuevo edificio de Ciencias de la Salud del Passeig Verdaguer, un espacio de 4.000 metros cuadrados con capacidad para 500 estudiantes, que desde el pasado 3 de abril de 2024 acoge a cerca de 400 alumnos de los estudios de Salud del campus. Actualmente, el nuevo equipamiento concentra los estudios del Grado en Enfermería y del doble grado en Nutrición Humana y Dietética y Fisioterapia, que hasta ahora se ubicaban en La Tenería.

Nuevas instalaciones

Las nuevas instalaciones, de alta eficiencia energética y última generación, cuentan con 13 aulas generales, 3 laboratorios, varias salas de estudio, biblioteca, gimnasio para las prácticas de fisioterapia y un aula de simulación clínica con camas e incubadoras. Además, están conectadas con el centro de simulación 4D Health mediante una pasarela que permite a los estudiantes realizar prácticas sin salir del recinto universitario. Las obras del edificio han tenido un coste de 7 millones de euros y han sido financiadas a partes iguales por la Generalitat, la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Igualada.

Apuesta por descentralizar la formación médica

“Con esta nueva unidad docente en Igualada, damos un paso más en la descentralización de la formación médica y reforzamos la red de talento del país. Queremos que la juventud con vocación sanitaria pueda formarse cerca de su entorno, sin renunciar a la excelencia. La movilidad de estudiantes por todo el territorio es una oportunidad para generar conocimiento, innovación y cohesión”, ha destacado la consejera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat.

La creación de esta unidad consolida el Campus Igualada-UdL como referente en formación universitaria en ciencias de la salud y tecnologías aplicadas, y sitúa a la ciudad en el mapa de la formación médica del sistema universitario público de Catalunya.

Compromiso del Govern

Esta ampliación se enmarca en el compromiso del Gobierno para aumentar de forma gradual 667 nuevas plazas de Medicina en los centros universitarios del país. Con ello se pretende mejorar el acceso a los estudios médicos, reforzar el sistema público de salud y dar respuesta a las necesidades de profesionales sanitarios en toda Cataluña. La nueva Unidad Docente de Igualada dispondrá de las modernas instalaciones del Campus de Salud y del Hospital Universitario de Igualada.

Por su parte, el alcalde de Igualada, Marc Castells, se ha mostrado muy satisfecho por este anuncio: “No podemos construir un país con la cabeza muy grande y el cuerpo muy pequeño, y hoy el cuerpo se muscula más que nunca”. El alcalde también ha afirmado que la decisión “avala” el trabajo realizado en los últimos 10 años junto con la Universidad de Lleida “con el embrión del 4DHealth, los grados de Enfermería, Nutrición y Fisioterapia, el Hospital Universitario y este nuevo edificio”. Además, ha remarcado que “la ciudad ya cuenta con 1.000 estudiantes universitarios y la previsión es que en 2030 tenga 1.500”.

"De la mano"

Durante el acto también se ha contado con la presencia del rector de la Universidad de Lleida (UdL), Jaume Puy, que ha destacado que el campus crecerá gracias a que “las instituciones van de la mano”. Un proyecto que, según ha dicho, “debe seguir creciendo” con nuevas titulaciones y otras apuestas de futuro como una residencia de estudiantes. “Es otro paso necesario que debe darse”.

Además, la Generalitat y la UdL trabajan conjuntamente para llevar a cabo durante este mandato la ampliación de la oferta académica del Campus de Igualada, con la creación de un grupo desplazado del Grado en Derecho, el incremento de plazas de Ingeniería Informática y la implantación de un nuevo Máster en Educación, Innovación y Digitalización en Salud.