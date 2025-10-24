Llega el cambio de hora de invierno: a las 03.00 del domingo serán las 02.00

La madrugada de este sábado al domingo trae consigo un nuevo cambio de hora con el que pasaremos del horario de verano al de invierno. El cambio se producirá oficialmente a las tres de la madrugada del domingo 26 de octubre, hora central europea, cuando habrá que retrasar el reloj hasta las dos, por lo que la jornada del domingo tendrá 60 minutos más.

Esta práctica se repite desde hace decenios dos veces al año -en marzo se adelanta una hora, en octubre se retrasa- con el objetivo de adecuarse a las horas de luz del día en función de las estaciones y mejorar la eficiencia energética.

Si prospera la propuesta española para reabrir un debate estancado desde hace años en la Unión Europea para suprimir esta medida podría ser el último o uno de los últimos cambios de hora. Durante la reunión del Consejo de Energía de la Unión Europea del pasado lunes, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, planteaba terminar de una vez por todas en 2026 con estos vaivenes del huso horario apelando a tres razones principales: su escaso impacto en el ahorro energético, sus efectos perjudiciales en la salud y la opinión mayoritaria de los europeos en su contra.

El Parlamento Europeo ya planteó en serio esta cuestión en 2019, pero la falta de consenso entre los gobiernos, a pesar de las encuestas al respecto a favor de mantener siempre el mismo horario, bloqueó el asunto, que sigue desde entonces guardado en un cajón en el Consejo de la Unión Europea.

Este jueves, la Comisión Europea, durante un debate en la Eurocámara, "celebró" la iniciativa de España y expresó su voluntad de avanzar para acabar con el cambio de hora. El eurocomisario de Transporte, el griego Apostolos Tzizikostas, anunció que la Comisión trabaja para elaborar un nuevo estudio de impacto para apoyar la propuesta original, con el fin de llegar a un acuerdo y, además, decidir con qué horario nos quedamos (verano o invierno) y en qué zona horaria desea estar cada país.

Este segundo aspecto, en el caso de la península ibérica, añade complejidad a la toma de decisión, ya que el huso horario no es el que le corresponde por su situación geográfica. El huso natural de España es el de Europa Occidental o el del Meridiano de Greenwich, que es el que mantienen las islas Canarias, Portugal o el Reino Unido. Sin embargo, en 1940, Franco cambió el huso horario español para alinearse con el horario de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini.

Respecto a si horario de verano o de invierno, hay consenso entre los expertos en que el mejor horario es el de invierno, porque garantiza luz natural a primera hora, cosa que resulta más beneficiosa para la salud.