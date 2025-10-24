El brillo del cometa Lemmon corona el Pedraforca, la montaña más mágica en Catalunya

El Pedraforca ha vuelto a hacer honor a su leyenda. La pasada madrugada, la montaña más mágica de Catalunya se coronó con el brillo del cometa C/2025 A6 (Lemmon), un cuerpo celeste descubierto hace tan solo unos meses por un equipo internacional de astrónomos y que en los últimos días está dejándose ver desde varios rincones del globo. En las imágenes captadas por el fotógrafo Marc Asensio, bajo la dirección artística del astrofotógrafo Robert Ramos, se puede ver el inconfundible brillo de este cometa, con su majestuosa cola, surcando la inconfundible siluete de la montaña catalana y desplegando sobre ella un resplandor digno de todas las historias de brujas y magia que hay en sus aristas.

El cometa Lemmon desde una de las laderas de la montaña. / Marc Asensio

El cometa Lemmon fue descubierto el 3 de enero de 2025 por el astrónomo Carson Fuls en el Observatorio Mount Lemmon de Arizona. Desde entonces, ha ido ganando notoriedad primero en las revistas académicas y después entre los astroaficionados. Y es que, según venían advirtiendo los expertos, el paso de este cometa por nuestro planeta se ha convertido en todo un espectáculo nocturno ya que, a diferencia de otros cuerpos celestes más escurridizos, este cometa ha desplegado todo su brillo hasta el punto de llegarse a ver incluso a simple vista desde los pocos rincones del planeta donde aún se dan las condiciones idóneas para observar las estrellas.

"El brillo de este cometa era tan intenso que si pasabas un rato sin mirar pantallas ni luces y entrenando la mirada en la oscuridad incluso podías ver el cometa a simple vista" Marc Asensio — Fotógrafo

"Tuvimos la suerte de que anoche había una visibilidad perfecta desde el Pedraforca. Al principio había algunas nubes tímidas pero, por suerte, se acabaron desvaneciendo. Gracias a ello, pudimos captar diferentes imágenes del cometa en su paso por esta montaña", comenta Asensio. "El brillo de este cometa era tan intenso que si pasabas un rato sin mirar pantallas ni luces y entrenando la mirada en la oscuridad incluso podías ver el cometa a simple vista", añade el fotógrafo tras captar estas espectaculares imágenes.

Hasta el año 3.375

En la tradición popular, el Pedraforca ha sido desde siempre una montaña de paso entre mundos. Se dice que en sus noches más oscuras se reúnen las brujas del Pirineo, que su doble cumbre simboliza la dualidad entre lo terrenal y lo divino, y que su forma de tridente señala el camino de los espíritus hacia las estrellas. Quizás por eso las imágenes de este cometa coronando su cima resultan tan espectaculares. Lo que para muchos es una estampa celestial, para los astrónomos también es una oportunidad única de observar cómo un visitante helado del sistema solar se transforma al calor del Sol.

El brillo del cometa atravesando las cimas del Pedraforca. / Marc Asensio

"Es un cometa de largo periodo, con una órbita extremadamente excéntrica que lo aleja hasta 36.000 millones de kilómetros del Sol. Tarda unos 1.350 años en regresar. Lo que vemos ahora no se repetirá hasta el año 3.375", explican los astrónomos. "Cada cometa es un mensajero del tiempo. Nos habla de cómo eran los materiales primigenios con los que se formaron los planetas. Observar su luz es casi como mirar hacia el origen de la Tierra", añaden los especialistas que han estudiado este fascinante viajero espacial.