Borrasca Benjamín, en directo: última hora de los fuertes vientos en Catalunya, alerta Aemet y lluvias en el resto de España

El viento, el oleaje y las lluvias provocados por la llegada de la borrasca Benjamín a la Península ha provocado que se activen este jueves los avisos en un total de 35 provincias, con Guipúzcoa, Vizcaya y Cantabria (litoral cántabro) con aviso de nivel rojo (extremo) por temporal marítimo, con mar combinada del noroeste de 7 a 8 metros y viento del oeste o noroeste de 62 a 74 kilómetros por hora (km/h) (fuerza 8) y localmente de 75 a 88 km/h (fuerza 9) mar adentro, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Catalunya ha activado el plan Ventcat por rachas de viento de hasta 100km/h. El fuerte temporal de viento deja 11 heridos, dos escuelas evacuadas y un bañista ahogado.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias de la borrasca Benjamín, el viento y las lluvias

Catalunya cierra la alerta por viento con un millar de servicios de los Bombers y 1.200 llamadas Catalunya ha cerrado sobre las 20.45 horas la alerta por el episodio de fuertes rachas de viento que ha afectado a diversos puntos del territorio y ha provocado que los Bombers de la Generalitat hayan atendido a un millar de servicios y el teléfono de emergencias haya recibido 1.217 llamadas. Así lo ha destacado la consellera de Interior, Núria Parlon. "Mayoritariamente, han sido daños en mobiliario y arbolado caído", ha detallado la consellera, que ha destacado el trabajo encomiable de los servidores públicos y los equipos de emergencias.

Restablecida la circulación en la línea RL4 de Rodalies Renfe ha logrado restablecer la circulacion en la línea RL4 entre Manresa y Calaf, que había quedado cortada por la caída de un árbol sobre la catenaria.

Bombers recibe casi un millar de avisos por el viento hasta las 19 horas Los Bombers de la Generalitat ha recibido desde esta madrugada y hasta este jueves a las 19 horas un total de 976 avisos relacionados con el episodio de fuertes rachas de viento que se está produciendo en diversos puntos de Catalunya. Los avisos están relacionados principalmente con el saneamiento de fachadas, la retirada de árboles y la revisión de mobiliario urbano. Por su parte, el teléfono de emergencias 112 ha registrado un total de 1.664 llamadas que han generado 1.182 expedientes, y la mayoría de avisos se han producido entre las 13 y las 16 horas en las comarcas del Barcelonès, el Vallès Occidental y el Baix Llobregat (Barcelona).

Restablecida la circulación en la R1 de Rodalies entre El Clot y Badalona La R1 de Rodalies ha restablecido la circulación de sus trenes este jueves sobre las 19 horas entre L'Hospitalet de Llobregat y Badalona después de que haya estado cortada por el viento y por la presencia de un obstáculo en la vía. Los trenes circulan con 25 minutos de demora de media, y progresivamente se recuperarán las frecuencias y las horas de paso habituales, según ha informado Rodalies en X. La circulación se había cortado entre El Clot y Badalona cerca de las 14.30 horas por la presencia de un obstáculo en las vías, para después cortarse desde el punto de origen de la línea por el viento.

El fuerte temporal de viento deja 11 heridos, dos escuelas evacuadas y un bañista ahogado Los fuertes vientos que este jueves azotan buena parte de Cataluña, con ráfagas máximas de más de 80 kilómetros por hora y acompañados de fuerte oleaje, han dejado a once personas heridas y un bañista ahogado, además de provocar la evacuación de dos escuelas en Anglesola y Tárrega (Lleida).

Elevado el riesgo de incendio por el viento Los Agentes Rurales han activado el nivel 3 del Plan Alfa por peligro muy alto de incendio forestal a 41 municipios de seis comarcas. Entre las zonas más afectadas por este riesgo de incendio hay el Priorat, la Conca de Barberà, las Garrigues, el Baix Camp, el Urgell y el Alt Empordà.

Un árbol cae encima de una casa en Castellví de Rosanes En Castellví de Rosanes (Baix Llobregat) los Bomberos han trabajado en la retirada de un árbol que ha caído y ha afectado la circulación en la calle Tarragona. También han revisado, con dos dotaciones, el techo de una casa en la calle Castell de San Jaime después de que un árbol haya caído encima.

Los Bomberos reciben 920 avisos por el viento, la mayoría en el área metropolitana Los Bomberos han atendido 920 avisos por el temporal de viento desde esta madrugada y hasta las 18.00 horas de jueves, de los cuales 236 entre las 16.00 y las 18.00 horas. La mayoría de incidencias han estado para retirar árboles caídos o mobiliario urbano o para sanear fachadas. Por regiones, la mayoría de alertas han estado en la Metropolitana Norte, con un total de 363; seguida de la Metropolitana Sur, con 268; la región de emergencias Centro, con 42, la de Tarragona, con 40, y Lleida, con 34. En paralelo, el teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las 17.00 h un total de 1.416 llamadas. La mayoría de llamadas al 112 se han concentrado en el Vallès Occidental y en el Barcelonès. Los municipios con más llamadas han estado Barcelona, Sabadell y Sant Cugat.

Varias carreteras catalanas están afectadas por caídas de árboles. Entre ellas, está cortada la C-37 en Santa Margarida de Montbui, la T-232 en Omells de na Gaia y se da paso alternativo en la N-420 en Pradell de la Teixeta, informa el Servei Català de Trànsit.