Borrasca Benjamín, en directo: última hora de los fuertes vientos en Catalunya, alerta Aemet y lluvias en el resto de España

Cerrados los parques y jardines de Barcelona ante la alerta por el fuerte viento

Cerrados los parques y jardines de Barcelona ante la alerta por el fuerte viento

Cerrados los parques y jardines de Barcelona ante la alerta por el fuerte viento. En la foto, luces de Navidad derribadas por el viento en la confluencia de la calle de Balmes con Consell de Cent. / ÁLEX R. FISCHER / VÍDEO: EFE

Valentina Raffio

Valentina Raffio

Barcelona
El viento, el oleaje y las lluvias provocados por la llegada de la borrasca Benjamín a la Península ha provocado que se activen este jueves los avisos en un total de 35 provincias, con Guipúzcoa, Vizcaya y Cantabria (litoral cántabro) con aviso de nivel rojo (extremo) por temporal marítimo, con mar combinada del noroeste de 7 a 8 metros y viento del oeste o noroeste de 62 a 74 kilómetros por hora (km/h) (fuerza 8) y localmente de 75 a 88 km/h (fuerza 9) mar adentro, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Catalunya ha activado el plan Ventcat por rachas de viento de hasta 100km/h. El fuerte temporal de viento deja 11 heridos, dos escuelas evacuadas y un bañista ahogado.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias de la borrasca Benjamín, el viento y las lluvias

