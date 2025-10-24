Dos aeropuertos españoles entre los mejores de Europa en 2025: descubre quiénes lideran el ranking

Al concluir la temporada alta, un gran número de viajeros retorna de sus vacaciones, demostrando que la experiencia de viaje abarca mucho más que el destino final. Los aeropuertos de salida y llegada son elementos clave que influyen significativamente en la impresión general del viaje.

Con el objetivo de facilitar la planificación de estos desplazamientos, Holidu, una plataforma de planificación vacacional en Europa, ha recopilado y analizado datos de Google Maps para crear un ranking de los mejores aeropuertos de Europa para 2025. Basándose en miles de reseñas y puntuaciones, esta guía resalta aquellos aeropuertos que ofrecen experiencias extraordinarias, permitiendo a los viajeros tomar decisiones informadas y disfrutar plenamente de su viaje.

Los diez mejores aeropuertos de Europa en 2025 son: el Aeropuerto de Estambul, el Aeropuerto Francisco de Sá Carneiro de Oporto, el Aeropuerto de Helsinki, el Aeropuerto Internacional de Atenas, el Aeropuerto de Zúrich, el Aeropuerto de Alicante, el Aeropuerto de Malta, el Thessaloniki Airport “Makedonia”, el Aeropuerto de Riga y el Aeropuerto de Fuerteventura.

Esta clasificación se elaboró extrayendo la puntuación media de Google Maps y el número de reseñas de los aeropuertos comerciales europeos. Con estos datos, se ordenaron de mayor a menor, priorizando aquellos con más reseñas.