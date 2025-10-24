Valoración
Dos aeropuertos españoles entre los mejores de Europa en 2025: descubre quiénes lideran el ranking
El análisis de Holidu revela que los aeropuertos de Alicante y Fuerteventura figuran entre los más apreciados por los usuarios
Al concluir la temporada alta, un gran número de viajeros retorna de sus vacaciones, demostrando que la experiencia de viaje abarca mucho más que el destino final. Los aeropuertos de salida y llegada son elementos clave que influyen significativamente en la impresión general del viaje.
Con el objetivo de facilitar la planificación de estos desplazamientos, Holidu, una plataforma de planificación vacacional en Europa, ha recopilado y analizado datos de Google Maps para crear un ranking de los mejores aeropuertos de Europa para 2025. Basándose en miles de reseñas y puntuaciones, esta guía resalta aquellos aeropuertos que ofrecen experiencias extraordinarias, permitiendo a los viajeros tomar decisiones informadas y disfrutar plenamente de su viaje.
Los diez mejores aeropuertos de Europa en 2025 son: el Aeropuerto de Estambul, el Aeropuerto Francisco de Sá Carneiro de Oporto, el Aeropuerto de Helsinki, el Aeropuerto Internacional de Atenas, el Aeropuerto de Zúrich, el Aeropuerto de Alicante, el Aeropuerto de Malta, el Thessaloniki Airport “Makedonia”, el Aeropuerto de Riga y el Aeropuerto de Fuerteventura.
Esta clasificación se elaboró extrayendo la puntuación media de Google Maps y el número de reseñas de los aeropuertos comerciales europeos. Con estos datos, se ordenaron de mayor a menor, priorizando aquellos con más reseñas.
- El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: 'Hemos encontrado hasta un microondas
- Una concejala socialista de Sant Sadurni d'Anoia pide el indulto para evitar que la separen de sus hijas
- Las subastas de maletas perdidas en aeropuertos se extienden por Europa: 'El precio de salida son ocho euros
- Científicos españoles dan con la clave del cometa 3I/ATLAS: lo identifican como una 'cápsula del tiempo primordial
- Las direcciones de escuelas e institutos de Barcelona se organizan por primera vez para hacer oír su voz
- Los Mossos investigan el suicidio de un menor en Lleida tras denunciar 'bullying
- Posible multa por poner un cartel de alarma en casa sin tener el servicio contratado: hasta 100.000 euros
- Drones para sustituir a los temporeros de la fruta: una finca de Lleida ya prueba esta nueva tecnología