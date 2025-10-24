Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Valoración

Dos aeropuertos españoles entre los mejores de Europa en 2025: descubre quiénes lideran el ranking

El análisis de Holidu revela que los aeropuertos de Alicante y Fuerteventura figuran entre los más apreciados por los usuarios

Un viajero en un aeropuerto.

Un viajero en un aeropuerto. / Erik Odin © Unplash

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Al concluir la temporada alta, un gran número de viajeros retorna de sus vacaciones, demostrando que la experiencia de viaje abarca mucho más que el destino final. Los aeropuertos de salida y llegada son elementos clave que influyen significativamente en la impresión general del viaje.

Con el objetivo de facilitar la planificación de estos desplazamientos, Holidu, una plataforma de planificación vacacional en Europa, ha recopilado y analizado datos de Google Maps para crear un ranking de los mejores aeropuertos de Europa para 2025. Basándose en miles de reseñas y puntuaciones, esta guía resalta aquellos aeropuertos que ofrecen experiencias extraordinarias, permitiendo a los viajeros tomar decisiones informadas y disfrutar plenamente de su viaje.

Los diez mejores aeropuertos de Europa en 2025 son: el Aeropuerto de Estambul, el Aeropuerto Francisco de Sá Carneiro de Oporto, el Aeropuerto de Helsinki, el Aeropuerto Internacional de Atenas, el Aeropuerto de Zúrich, el Aeropuerto de Alicante, el Aeropuerto de Malta, el Thessaloniki Airport “Makedonia”, el Aeropuerto de Riga y el Aeropuerto de Fuerteventura.

Esta clasificación se elaboró extrayendo la puntuación media de Google Maps y el número de reseñas de los aeropuertos comerciales europeos. Con estos datos, se ordenaron de mayor a menor, priorizando aquellos con más reseñas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: 'Hemos encontrado hasta un microondas
  2. Una concejala socialista de Sant Sadurni d'Anoia pide el indulto para evitar que la separen de sus hijas
  3. Las subastas de maletas perdidas en aeropuertos se extienden por Europa: 'El precio de salida son ocho euros
  4. Científicos españoles dan con la clave del cometa 3I/ATLAS: lo identifican como una 'cápsula del tiempo primordial
  5. Las direcciones de escuelas e institutos de Barcelona se organizan por primera vez para hacer oír su voz
  6. Los Mossos investigan el suicidio de un menor en Lleida tras denunciar 'bullying
  7. Posible multa por poner un cartel de alarma en casa sin tener el servicio contratado: hasta 100.000 euros
  8. Drones para sustituir a los temporeros de la fruta: una finca de Lleida ya prueba esta nueva tecnología

El miedo al fracaso: por qué nos frena más de lo que imaginamos

El miedo al fracaso: por qué nos frena más de lo que imaginamos

Descubren nuevas estrategias para mejorar la memoria en cerebros envejecidos

Descubren nuevas estrategias para mejorar la memoria en cerebros envejecidos

El ADN revela que un grupo de bacterias fueron el "enemigo invisible" que derrotó al Ejército de Napoleón

El ADN revela que un grupo de bacterias fueron el "enemigo invisible" que derrotó al Ejército de Napoleón

El jurado declara culpable al procesado por asesinar a otro hombre en una fiesta 'chemsex' en Vallgorguina

El jurado declara culpable al procesado por asesinar a otro hombre en una fiesta 'chemsex' en Vallgorguina

La UPC desarrolla un sistema para producir hortalizas y energía renovable a la vez en una misma finca

La UPC desarrolla un sistema para producir hortalizas y energía renovable a la vez en una misma finca

Un intermediario de la trama del notario se hacía pasar por un "pastor de iglesia" para captar víctimas

Un intermediario de la trama del notario se hacía pasar por un "pastor de iglesia" para captar víctimas

Dos aeropuertos españoles entre los mejores de Europa en 2025: descubre quiénes lideran el ranking

Dos aeropuertos españoles entre los mejores de Europa en 2025: descubre quiénes lideran el ranking

Torelló expulsa a ocupas que están siendo investigados por el intento de rapto de una menor de 11 años

Torelló expulsa a ocupas que están siendo investigados por el intento de rapto de una menor de 11 años