Más de 100 personas participan en un simulacro de accidente de tren en el túnel de Viladordis de Manresa

Unas 125 personas entre miembros de los cuerpos de emergencias y seguridad, personal de FGC y figurantes han participado esta madrugada -de jueves a viernes- en un simulacro de un accidente de tren en el túnel de Viladordis de Manresa. El ejercicio, organizado por Protección Civil y Ferrocarriles, ha simulado un desprendimiento en la entrada norte del túnel con heridos de diversa consideración. FGC ha puesto en práctica su plan de autoprotección, mientras que el Ayuntamiento de Manresa ha activado el Plan Básico de Emergencias Municipal. El ejercicio también ha servido para probar las acciones que harían los servicios de emergencias en un accidente de estas características y la coordinación entre los diferentes grupos actuantes.

El simulacro se ha desarrollado entre la 1 y las 3 de la madrugada aproximadamente aprovechando la parada nocturna del servicio. En total, han participado unas 125 personas entre cuerpos de emergencias y seguridad, personal de FGC y los figurantes que han hecho de pasajeros del tren, heridos y familiares. A última hora los Bomberos no han podido participar en el ejercicio por la simultaneidad de servicios a causa de los fuertes vientos.

La responsable de Protección Civil en la Cataluña Central, Agnès Centelles, ha dicho que ejercicios "de alta complejidad" como el que se ha hecho en Manresa permiten a los cuerpos de emergencias "evaluarse a sí mismos, coordinarse e ir encontrando puntos de mejora". Por su parte, Francesc Jiménez, jefe del área de Producción-Soporte operativo e intervención de FGC, ha apuntado que el simulacro que se ha hecho en la línea Llobregat-Anoia "sirve para entrenar a nuestro personal de FGC y, a la vez, trabajar la coordinación con los cuerpos de emergencias". "Estos ejercicios nos permiten evaluar y sacar conclusiones de la actividad y, al mismo tiempo, poder buscar mejoras que nos permitan mejorar, tanto la misma actuación, como la coordinación y la comunicación", ha apuntado.

El simulacro ha consistido en un desprendimiento de tierra en la entrada del túnel de Viladordis de Manresa por la boca norte (Sagrada Família), que ha afectado un tren que entraba justo en aquel momento en sentido Barcelona. El tren estaba formado por 2 convoyes de 3 coches cada uno, de manera que el primer coche ha quedado parado dentro del túnel y los otros fuera. Ha sido la misma maquinista quien ha podido hacer un aviso inicial del incidente, pero después ha quedado inconsciente y ha tenido que ser atendida por el servicio de emergencias.

En el momento del accidente, en el tren viajaban una cincuentena de pasajeros. Una cuarentena han quedado afectados de diversa consideración -traumatismos, quemaduras, contusiones, entre otros-. También se ha simulado que había personas en la estación de Viladordis esperando el tren y familiares de las víctimas que se han acercado al lugar del accidente.

Triaje de los heridos

El SEM ha recibido la alerta a través del 112, momento en que se han activado varias unidades. Cuando la primera ambulancia ha llegado al lugar, ha ampliado información de la situación a la Central de Coordinación Sanitaria CECOS para activar el protocolo de Incidente de Múltiples Afectados. Ha sido entonces cuando junto con el Grupo de Intervención y el Grupo de Orden se ha definido el abordaje del incidente desde la célula de evaluación.

El SEM ha trabajado conjuntamente con el Grupo de Intervención para realizar la transferencia de los pacientes desde el lugar del incidente donde se ha hecho un triaje inicial, hasta una zona segura, donde se ha llevado a cabo el triaje avanzado con la correspondiente estabilización y aplicación del tratamiento a los afectados. Posteriormente, se ha derivado a los pacientes a diferentes centros sanitarios. También se ha utilizado la nueva plataforma informática de gestión de afectados que facilita la trazabilidad de todos los implicados desde el momento en que entran en contacto con el SEM hasta que son derivados a los centros sanitarios. El SEM ha participado con más de 25 profesionales y una decena de unidades.

Los Mossos d'Esquadra, por su parte, han participado en el simulacro con 4 dotaciones de la Unidad de Seguridad Ciudadana. Su tarea ha consistido en asegurar la zona, dar apoyo a los otros servicios de emergencia, identificar a los heridos o muertos, y preservar la zona para la investigación posterior. La Policía Local de Manresa ha participado en el ejercicio con cuatro patrullas y un mando coordinador y se ha encargado de los cortes y desvíos de tráfico en los lugares afectados por el accidente y ha asegurado las vías de aproximación y evacuación de los medios de emergencia. Por otra parte, han dado cobertura aérea con un dron para dar información de las afectaciones del accidente, tal como harían en un caso real.

Protección Civil de la Generalitat ha movilizado personal de la operativa territorial haciendo funciones logísticas y de atención a los familiares de los afectados. También ha participado el personal de guardia del Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT).

En el simulacro han participado una quincena de personas de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC), con el área de FGC Operadora como responsable de las tareas de coordinación con el resto de agentes implicados y de apoyo a la gestión de la emergencia, tanto desde el lugar de los hechos como desde el Centro de Mando Integrado de Ferrocarriles. También ha intervenido personal de Red Ferroviaria, encargada del mantenimiento de la infraestructura.

Estudiantes de ciclo formativo se han puesto en la piel de las víctimas

Los figurantes del simulacro han sido una sesentena de alumnos del ciclo formativo de grado medio de Técnicos de Emergencias Sanitarias de la Escuela Joviat de Manresa, del Instituto de Vic y de la Escuela Vedruna de Navàs. Para hacer más real el simulacro, en la estación de Manresa-Alta se ha hecho el maquillaje de los figurantes y se ha abierto el Centro de Atención Primaria (CAP) de la Sagrada Família para utilizarlo como área sanitaria.