Borrasca
El viento deja sin luz a miles en la Conca de Barberà mientras el Baix Llobregat recupera el suministro
Endesa atribuye las incidencias al viento y asegura que ninguna es de gran magnitud. Montblanc continúa siendo la zona más afectada, con más de 4.000 usuarios sin suministro
Portbou y Puig Sesolles registran rachas de 130 km/h de viento: Protecció Civil mantiene la alerta hasta esta noche
Varias incidencias en la red eléctrica se han producido a causa del viento, según ha informado Endesa, que ha remarcado que ninguna de ellas es de gran magnitud.
La afectación más importante se registra en Montblanc, donde 4.052 abonados continúan sin suministro eléctrico. Además, otra avería deja sin luz a 3.557 abonados de quince municipios de la Conca de Barberà, lo que mantiene a más de 7.500 usuarios sin servicio en esta zona.
En cambio, la incidencia registrada en el Baix Llobregat —que había dejado sin servicio a 3.640 abonados entre Sant Vicenç dels Horts y Vallirana— ya ha sido resuelta.
Los equipos técnicos siguen trabajando para restablecer la normalidad en las zonas aún afectadas y garantizar la estabilidad del suministro eléctrico en las próximas horas.
- El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: 'Hemos encontrado hasta un microondas
- Las subastas de maletas perdidas en aeropuertos se extienden por Europa: 'El precio de salida son ocho euros
- Desconvocada la huelga de conductores de Alsa prevista para hoy
- Científicos españoles dan con la clave del cometa 3I/ATLAS: lo identifican como una 'cápsula del tiempo primordial
- Las direcciones de escuelas e institutos de Barcelona se organizan por primera vez para hacer oír su voz
- Una concejala socialista de Sant Sadurni d'Anoia pide el indulto para evitar que la separen de sus hijas
- Sánchez reclama el fin del cambio horario, sin despejar en cual quedará España: 'Hay que sincronizar Europa con la gente, no con el reloj
- Más de 325.000 alumnos con necesidades educativas específicas no reciben el apoyo necesario en Catalunya