El viento deja sin luz a miles en la Conca de Barberà mientras el Baix Llobregat recupera el suministro

Varias incidencias en la red eléctrica se han producido a causa del viento, según ha informado Endesa, que ha remarcado que ninguna de ellas es de gran magnitud.

La afectación más importante se registra en Montblanc, donde 4.052 abonados continúan sin suministro eléctrico. Además, otra avería deja sin luz a 3.557 abonados de quince municipios de la Conca de Barberà, lo que mantiene a más de 7.500 usuarios sin servicio en esta zona.

En cambio, la incidencia registrada en el Baix Llobregat —que había dejado sin servicio a 3.640 abonados entre Sant Vicenç dels Horts y Vallirana— ya ha sido resuelta.

Los equipos técnicos siguen trabajando para restablecer la normalidad en las zonas aún afectadas y garantizar la estabilidad del suministro eléctrico en las próximas horas.