Tres menores del Berguedà son denunciados por agredir sexualmente a una compañera de la escuela y grabar los hechos

La Fiscalía de Menores y los Mossos d'Esquadra están investigando el caso de tres menores de edad acusados de agredir sexualmente a una chica, también menor, en el Berguedà. En la denuncia presentada, se explica igualmente que dos de estos chicos presuntamente grabaron una parte de los hechos. La policía dispone de varios testimonios y documentación sobre el incidente. De hecho, la perjudicada tuvo que ser atendida por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y trasladada al Hospital Sant Joan de Déu, en Manresa.

El suceso se desarrolló el sábado por la tarde, tal como consta en las diligencias. La menor presuntamente sufrió abusos a orillas del río Llobregat. Cuando uno de los chicos se marchó de este lugar, los otros dos llevaron a la víctima al domicilio de uno de los sospechosos, según la denuncia. Todos ellos se conocen porque estudian en la misma escuela, donde presuntamente ella había sufrido bullying. Después del segundo episodio, los menores supuestamente llamaron a una amiga de la chica para que la recogiera. Los Mossos de Berga tomaron declaración a los menores durante la tarde del martes. Y ayer estaba previsto que la Fiscalía especializada los interrogara igualmente.