Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inmigración

El Supremo da 15 días al Gobierno para que cumpla la orden sobre los menores extranjeros que pidieron asilo en Canarias

Efectivos de emergencias atienden a personas en el muelle de La Restinga, en el municipio de El Pinar, a 14 de octubre de 2025, en El Hierro, Islas Canarias (España).

Efectivos de emergencias atienden a personas en el muelle de La Restinga, en el municipio de El Pinar, a 14 de octubre de 2025, en El Hierro, Islas Canarias (España). / Europa Press Canarias - Europa Press

EP

MADRID
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Tribunal Supremo ha acordado requerir a la Administración General del Estado que en un plazo "improrrogable" de 15 días proceda a dar cumplimiento del auto que dictó el pasado marzo en el que le ordenó garantizar el acceso y permanencia en el sistema de acogida a un millar de menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo en Canarias.

Los magistrados se han pronunciado a raíz de un escrito que presentó el Gobierno de Canarias en el que avisa de que se mantiene "la situación de hacinamiento de menores" en las instalaciones de la administración autonómica.

El tribunal contesta que "no le falta razón a la defensa autonómica cuando pone de manifiesto la trascendente demora que se aprecia". Por ello, reclama que dé cumplimiento en 15 días sin posibilidad "de excusa o reparo".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: 'Hemos encontrado hasta un microondas
  2. Las subastas de maletas perdidas en aeropuertos se extienden por Europa: 'El precio de salida son ocho euros
  3. Desconvocada la huelga de conductores de Alsa prevista para hoy
  4. Las direcciones de escuelas e institutos de Barcelona se organizan por primera vez para hacer oír su voz
  5. Científicos españoles dan con la clave del cometa 3I/ATLAS: lo identifican como una 'cápsula del tiempo primordial
  6. Sánchez reclama el fin del cambio horario, sin despejar en cual quedará España: 'Hay que sincronizar Europa con la gente, no con el reloj
  7. Más de 325.000 alumnos con necesidades educativas específicas no reciben el apoyo necesario en Catalunya
  8. María del Mar Sánchez, profesora: 'Los jóvenes no quieren que les prohibamos la tecnología, sino saber qué hacer ante los troles

La misteriosa mantis religiosa: todos los secretos de este insecto 'alienígena'

La misteriosa mantis religiosa: todos los secretos de este insecto 'alienígena'

La familia de Sandra Peña denunciará al colegio Irlandesas Loreto: "La psicóloga dejó claro que la niña sufría acoso"

La familia de Sandra Peña denunciará al colegio Irlandesas Loreto: "La psicóloga dejó claro que la niña sufría acoso"

Miriam Fernández, actriz y cantante con parálisis cerebral: "Si sufres 'bullying' cuéntalo, no hagas como yo, que me lo callé"

Miriam Fernández, actriz y cantante con parálisis cerebral: "Si sufres 'bullying' cuéntalo, no hagas como yo, que me lo callé"

Un revolucionario chip logra restaurar la visión humana

Un revolucionario chip logra restaurar la visión humana

Descubierta 'supertierra' a menos de 20 años luz que podría ser candidata a albergar vida

Descubierta 'supertierra' a menos de 20 años luz que podría ser candidata a albergar vida

Las escuelas de Barcelona se plantan ante los cursillos de Protección Civil de Pedro Sánchez: "Hay otras cosas prioritarias"

Las escuelas de Barcelona se plantan ante los cursillos de Protección Civil de Pedro Sánchez: "Hay otras cosas prioritarias"

"Tuve un sangrado abundante y de repente estaba en una dinámica de parto": la desinformación rodea a los abortos prematuros

"Tuve un sangrado abundante y de repente estaba en una dinámica de parto": la desinformación rodea a los abortos prematuros

El Supremo da 15 días al Gobierno para que cumpla la orden sobre los menores extranjeros que pidieron asilo en Canarias

El Supremo da 15 días al Gobierno para que cumpla la orden sobre los menores extranjeros que pidieron asilo en Canarias