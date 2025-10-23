El Govern garantizará energía para el nuevo Hospital Clínic evitando una inversión millonaria al Barça

Cuando dos semanas atrás la Moncloa dio a conocer el borrador de la planificación eléctrica 2025-2030, la Generalitat confirmó el desbloqueo de diversos proyectos clave para Catalunya. No obstante, en el documento publicado, que todavía no es definitivo, quedaban algunos flecos por resolver en Barcelona, Lleida, Reus y la Catalunya Central.

Uno de estos asuntos pendientes es cómo asegurar la conexión eléctrica para la ampliación del Hospital Clínic, junto con su campus universitario de la Universidad de Barcelona (UB), en la zona de Can Rigalt, en L'Hospitalet de Llobregat. Hasta la fecha, siempre se había repetido que la mejor opción para sacar adelante el proyecto era mover la subestación eléctrica situada muy cerca del parque de Can Rigalt.

La actual subestación de Can Rigal, en la intersección entre L'Hospitalet y Barcelona. / MANU MITRU

Sin embargo, este costoso traslado, que tiene la luz verde del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, debe ser sufragado en parte por el FC Barcelona, que posee el 35% del suelo afectado. Los otros titulares de los terrenos son la promotora inmobiliaria Metropolitan House (32%), el Ayuntamiento de L'Hospitalet (25,5%) y otros pequeños propietarios (7,5%). Se estima que el coste del traslado puede superar los 50 millones de euros, de los cuales al Barça le tocaría asumir unos 20 millones.

Como la operación de cambio de ubicación llevaba tiempo bloqueada y el nuevo Hospital Clínic es una "prioridad" para el Govern de Salvador Illa, el Ejecutivo catalán propone ahora una solución alternativa para allanar el camino del futuro Campus de Salut Clínic, según ha podido saber EL PERIÓDICO. En concreto, se trabaja para aumentar la capacidad de una subestación existente en Les Corts, denominada Facultats. Así, esta subestación, en lugar de la de Can Rigalt, será la que abastecerá de energía al nuevo Clínic.

Alegaciones

La propuesta se remitirá al ministerio en forma de alegación para que la nueva planificación incluya los cambios necesarios. Fuentes del Departament de Presidència confirman a este diario que llevan tiempo trabajando con el Gobierno para que el próximo plan eléctrico quinquenal dé respuesta a las necesidades de este campus. Si todo va según lo previsto, se abrirá una nueva posición en la subestación Facultats para instalar un nuevo transformador y dar salida a una nueva derivación eléctrica hacia el futuro Clínic.

Más adelante, seguirá siendo necesario mover la subestación para desarrollar todo el sector de Can Rigalt. Pero ahora, se opta por esta fórmula para acelerar el nuevo Clínic. "Desde el Govern y el resto de administraciones implicadas estamos dando todos los pasos necesarios para que el futuro campus sea una realidad", defiende Albert Dalmau, conseller de la Presidència, en declaraciones a este diario.

"Este es un proyecto estratégico que solo sacaremos adelante desde la colaboración institucional y el esfuerzo conjunto", añade. Para el conseller, el edificio universitario y de salud convertirá a Catalunya en un "referente europeo en salud, docencia e investigación".

Revitalizar la zona

El sector de Can Rigalt es uno de los últimos enclaves urbanísticos por desarrollar en L’Hospitalet. Sus terrenos, de unos 156.000 metros cuadrados, son un caramelo para promotoras y administraciones por situarse en la intersección entre Barcelona y L'Hospitalet y Esplugues. En este ámbito están proyectadas 1.080 viviendas desde hace dos décadas. Sin embargo, el alcalde de L’Hospitalet, David Quirós, adelantaba hace unos meses a este diario que el número final de pisos será inferior, un replanteamiento que se está llevando a cabo después de que el sector se incluyera a finales de mayo en los Estatutos del nuevo consorcio que impulsará el campus del Clínic.

Vista aérea de la zona de Pubilla Cases y Can Rigal. / ZOWY VOETEN

Para este replanteamiento inmobiliario, el Consorci deberá lidiar con los propietarios de los terrenos, entre los que se incluyen el Barça y la promotora inmobiliaria Metropolitan House. Además, todavía hay un último capítulo pendiente de resolver: también se reservó suelo para un nuevo Hospital General de la ciudad, un proyecto que este diario ya avanzó que corre peligro con, precisamente, la llegada del nuevo Clínic.

Los vecinos reclaman el equipamiento y denuncian que el actual está obsoleto. Se trata de una reivindicación histórica, sobre todo, de los vecinos de los barrios norte, que aún hoy se ven obligados a desplazarse hasta el Hospital Moisès Broggi, en Sant Joan Despí, para recibir atención médica.

La subestación y los terrenos del nuevo Clínic, detrás. / MANU MITRU

El ayuntamiento y el Departament de Salut trabajan ahora en una región única de atención sanitaria para toda la ciudad que debe suponer que todos los vecinos sean atendidos en el propio municipio. Sin embargo, los detalles de este nuevo mapa sanitario no explicitarán hasta 2026.