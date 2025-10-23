Un pueblo a media hora de Catalunya abre su primer supermercado para evitar que los vecinos tengan que irse fuera a comprar

Xert, un municipio del Baix Maestrat de aproximadamente 700 habitantes y a media hora de Alcanar, ha abierto su primer supermercado. Un establecimiento que no solo revierte la tendencia del cierre de negocios en la localidad, sino que evitará a los vecinos tener que salir fuera del pueblo para comprar productos que no tenían a su disposición.

El súper, de la franquicia Taula e impulsado por la cooperativa agrícola local, la Cooperativa Sant Marc, se ha convertido en un reclamo para los habitantes en sus primeros días de apertura. Aunque Xert ya tenía garantizado el servicio con una tienda (el ultramarinos que hay junto al estanco), el negocio posibilitará dar más cobertura al abrir mañanas y tardes.

Vecinos recorren las instalaciones del supermercado de Xert. / Mediterráneo

Se acabaron los desplazamientos adrede

Además de este ultramarinos, la alcaldesa, Susana Sanz, recuerda que el municipio dispone también de una carnicería y una panadería, pero reconoce que si los clientes buscaban algún producto específico o concreto, tenían que coger el coche y desplazarse fuera. «Ofrece una mayor cantidad y variedad de productos y nos permite romper con la inercia generalizada de cierre de negocios fruto de la falta de relevo generacional o de la despoblación», hace hincapié la munícipe.

De hecho, en un corto período de tiempo, Xert ha visto cómo el otro ultramarinos que había en el pueblo y una segunda panadería han cerrado sus puertas.

El pueblo se volcó en masa en la inauguración del súper. / Mediterráneo

Entre los artículos, el nuevo supermercado Taula ofrece pescado procedente de la lonja de Vinaròs, alimentos típicos de la zona o aceite de la propia cooperativa, con el objetivo de poner en valor los productos de kilómetro cero y con arraigo al territorio.

Además, con la puesta en marcha de este establecimiento, la cooperativa diversifica también su modelo de negocio y fomenta la creación de puestos de trabajo, ya que la apertura del súper ha significado la contratación de cuatro personas para el local por ahora.

La acogida entre el vecindario está siendo muy positiva y prueba de ello es que la localidad se volcó en masa y llenó el supermercado en su apertura. «Para un pueblo como Xert en riesgo de despoblación, una noticia así es más que bienvenida», concluye Sanz.