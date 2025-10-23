Portbou y Puig Sesolles registran rachas de 130 km/h de viento: Protecció Civil mantiene la alerta hasta esta noche

Sigue la alerta por fuertes rachas de viento en Catalunya. Protecció Civil de la Generalitat tiene activado el Ventcat ante el riesgo que pueda originar estos fuertes vientos en la ciudadanía con la previsión de que se alarguen hasta esta noche. Hasta el momento las rachas más altas se han registrado en Portbou, 131,76 km/h, Puig Sesolles 128,8 km/h, Boí 90 km/h, Montserrat 84,6 km/h y la Panadella 83,5 km/h. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), ha avisado que el viento seguirá siendo muy fuerte en las comarcas del Litoral y el Prelitoral Central y por eso insta a extremar las precauciones y evitar la movilidad no imprescindible.

Hasta las 16 horas, el teléfono de emergencias ha recibido 1.195 llamadas que han generado 860 expedientes relacionados con el episodio de viento. La mayoría, un 92%, fueron por riesgo estructural en edificios. Se ha llamado más desde Vallès Occidental (416), seguido del Barcelonès (343) y del Baix Llobregat (101).

Los Bomberos de la Generalitat han atendido a un total de 684 avisos relacionados con el temporal de viento,. La Región de Emergencias Metropolitana Norte ha sido la más afectada, especialmente en el Vallès Occidental, donde se han concentrado la mayoría de los servicios urgentes. En todo el territorio, la mayor parte de las actuaciones se han relacionado con la retirada de árboles caídos en la vía pública, la revisión de mobiliario urbano afectado y el saneamiento de fachadas y otros elementos no estructurales que podían caer.

También se ha desalojado por precaución a dos escuelas en Anglesola y Tàrrega. En Anglesola, la cubierta de un pabellón ha despegado por el viento y ha impactado contra el edificio escolar, causando daños materiales. Los niños están bien y se están evacuando. En Tàrrega, vuelan fragmentos del tejado de un pabellón cercano a la escuela Vedruna y se está acordonando la zona mientras se desaloja el centro por precaución. En ninguna de estas intervenciones constan personas heridas.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido 26 personas por incidentes relacionados con el viento: 15 fueron dadas de alta en el lugar y 11 trasladadas a ambulatorios y hospitales pero con lesiones leves. El Servei Català de Trànsit ha tenido que cortar algunas vías tras la caída de algún árbol y su retirada posterior de la calzada. Se han producido retenciones en la C-16 a Vacarisses, en la B-23 a Esplugues de Llobregat, en AP-7 a Barberà del Vallès y en N-420 a Pradell de la Teixeta. La N-420 tiene una incidencia abierta.

Rodalies ha suspendido la circulación de la línea R1 entre l’Hospitalet de Llobregat y Badalona por el fuerte viento. También se interrumpió temporalmente la línea R4 entre Martorell y Molins de Rei por falta de tensión a la catenaria, que ya está resuelta.

Endesa ha informado que existen varias incidencias en todo el territorio pero que no son de gran envergadura. La que ha afectado a más vecindario es un corte de suministro en Sant Vicenç dels Horts y Vallirana (Baix Llobregat), con 3.640 abonados sin luz. La compañía advierte que las ráfagas sacuden el cableado de las líneas aéreas y hacen activar las protecciones de la infraestructura, y cuando baja la intensidad del viento se reconecta de nuevo, provocando incidencias puntuales y de poca duración.