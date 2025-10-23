La portada de EL PERIÓDICO del 24 de octubre de 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 24 de octubre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: 'Hemos encontrado hasta un microondas
  2. Las subastas de maletas perdidas en aeropuertos se extienden por Europa: 'El precio de salida son ocho euros
  3. Desconvocada la huelga de conductores de Alsa prevista para hoy
  4. Científicos españoles dan con la clave del cometa 3I/ATLAS: lo identifican como una 'cápsula del tiempo primordial
  5. Una concejala socialista de Sant Sadurni d'Anoia pide el indulto para evitar que la separen de sus hijas
  6. Las direcciones de escuelas e institutos de Barcelona se organizan por primera vez para hacer oír su voz
  7. Sánchez reclama el fin del cambio horario, sin despejar en cual quedará España: 'Hay que sincronizar Europa con la gente, no con el reloj
  8. Más de 325.000 alumnos con necesidades educativas específicas no reciben el apoyo necesario en Catalunya

"Fallos" en el registro de violencia de género: la nueva denuncia andaluza que el Ministerio de Igualdad niega

La Fiscalía de Andalucía abre una investigación por los errores en el cribado del cáncer de mama

Sorteo Bonoloto del jueves 23 de octubre de 2025

La balsa de babor del 'Pitanxo' fue mal liberada por "falta de formación": se la llevó el viento

Bruselas "celebra" la iniciativa de España y se compromete a acabar con el cambio de hora

Las escuelas de Barcelona se plantan ante los nuevos cursillos de Protección Civil: "Hay otras cosas prioritarias"

El plan eléctrico para el nuevo Clínic esquiva el costoso traslado de la subestación vinculada al Barça

