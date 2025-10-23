Los Mossos investigan el suicidio de un menor en Lleida que denunció 'bullying'

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de Dani Quintana, un adolescente de Almacelles (Lleida) que se quitó la vida el pasado julio. Los agentes abrieron diligencias después de que la familia denunciara que el menor, presuntamente, había sufrido acoso en el centro educativo en el que estaba matriculado, el instituto Canigó. Por eso, indagan en el entorno de Dani, de 15 años, y saber qué tipo de relaciones tenía con sus compañeros.

Tanto la familia como la asociación Trencats, fundada por el padre de Kira López, una adolescente que se quitó la vida tras sufrir 'bullying', han asegurado que Dani era víctima desde hacía meses de una situación prolongada de acoso y violencia escolar: le robaban o rompían el material, le aislaban durante el recreo y, en ocasiones, incluso le amenazaban con una navaja. La madre de Dani, Marina, había advertido al centro de esta situación, pero le restaron importancia, según ha explicado.

"Un niño ha muerto, no permitiremos que las negligencias oculten una realidad que destroza vidas. No son cifras, son vidas. El acoso escolar mata" — José Manuel López, padre de Kira

El Departament d’Eduació ha confirmado a este diario que la dirección de los Servicios Territoriales se ha reunido con la familia del adolescente para escuchar sus inquietudes. En su momento, investigaron el tema y entrevistaron a los familiares pero ni ellos ni los técnicos de inspección educativa encontraron "evidencias claras del acaso". Sin embargo, una vez escuchado de nuevo el testimonio de la madre, seguirán investigando con la intención de "verificar todas las posibles situaciones".

El caso de Dani cobra especial relevancia después de que hace una semana, Sandra Peña, también de 15 años, se quitara la vida en Sevilla tras sufrir 'bullying' por parte de sus compañeras del colegio Irlandesas Loreto. La Fiscalía mantiene abiertas dos investigaciones relacionadas con el caso: una al centro educativo y otra a las presuntas agresoras.

“Condenamos la práctica habitual de la inspección educativa que acaba encubriendo las violencias en las escuelas. La inspección educativa debe comprobar y garantizar que los colegios activan todas las medidas para proteger a sus alumnos desde el primer aviso, sin excusas ni valoraciones subjetivas. Decir que no hay “evidencias claras” es admitir que no se actuó. Si quieren testigos de los hechos los hay”, ha denunciado el padre de Kira López en redes sociales.

“Parece ser que las familias solo conseguimos que las consejerías de educación se vean obligadas a señalar la inacción de los centros haciéndolo público a través de los medios. Ha pasado con Sandra y también pasó con mi hija Kira. Un niño ha muerto, y no permitiremos que negligencias como esta oculten una realidad que destroza vidas. No son cifras, son vidas. El acoso escolar mata”, concluye José Manuel López.

Lejos de ser 'cosas de niños', el acoso escolar es una grave amenaza de los derechos humanos y es el principal motivo que lleva a un niño a quitarse la vida. El 20% de víctimas de 'bullying' (y el 17% de agresores) han intentado quitarse la vida, según reveló en 2023 el 'Estudio sobre el acoso escolar y ciberacoso en la infancia y la adolescencia', un ambicioso informe llevado a cabo por un grupo de investigadoras de la facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid e impulsado por la Fundación ColaCao en el que se entrevistó a casi 21.000 estudiantes de 325 centros educativos públicos y concertados de las 17 comunidades autónomas.

'Dolor impune' es el desgarrador documental dirigido por Gabriel Chicano el año pasado y disponible en Filmin. Está protagonizado por las familias de niños que se quitaron la vida tras sufrir el calvario del 'bullying': Kira López, de 15 años, Ilan Barbosa, de 11 años, y Laura Espinosa, de 14. No hay recetas únicas para erradicar las violencias en el entorno escolar, pero todos los expertos entrevistados en 'Dolor impune', jueces, maestros y psicólogos, tienen claro que hay que empezar por los centros escolares y las familias de los acosadores. “Los colegios deben dejar de ver esto como una amenaza. Es una oportunidad de mejora para la comunidad educativa”, explica Chicano, que no contó con la versión de las direcciones escolares porque los centros en los que estudiaban Kira, Ilan y Laura declinaron participar.