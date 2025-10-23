Casi la mitad de la población española contrata un seguro para pagar el entierro, según Unespa

El 45,6 % de la población española, 22,3 millones de personas, cuenta con un seguro de decesos, según datos de la patronal aseguradora Unespa. De acuerdo con una nota de prensa, ese porcentaje se eleva al 77,1% en la provincia de Cádiz, seguida por Ávila (73,6%) y Badajoz (72,5%).

Por contra, las provincias donde menos aseguran el coste del sepelio son Teruel, donde solo el 19,8% disponen de un seguro de decesos, con Soria (20,1%) y Huesca (21%) a continuación y como las provincias donde esa protección está menos extendida.

Por grupos de edades, el seguro de decesos está más extendido entre las personas de más de 50 años, ya que algo más de la mitad tienen contratado ese producto, mientras que entre los menores de 35 años la cobertura oscila entre el 30% y el 40%.

En cuanto a los hogares con mayor aseguramiento de decesos, el prototipo con las tasas más altas de aseguramiento (56,8%) se da entre parejas sin hijos menores y al menos uno de los miembros tiene más de 65 años. Los hogares con menos seguros de decesos contratados son aquellos formados por una persona que vive sola y que tiene menos de 30 años.

Unespa explica que "la función principal del seguro de decesos es hacerse cargo del sepelio del asegurado", pero muchas aseguradoras "incluyen en sus pólizas protecciones complementarias como el apoyo psicológico, el asesoramiento legal o, incluso, la gestión del fin de la vida digital".