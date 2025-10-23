Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Informe de la patronal

Casi la mitad de la población española contrata un seguro para pagar el entierro, según Unespa

Nichos en el cementerio de Montjuïc, en Barcelona.

Nichos en el cementerio de Montjuïc, en Barcelona. / JORDI COTRINA

Redacción

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El 45,6 % de la población española, 22,3 millones de personas, cuenta con un seguro de decesos, según datos de la patronal aseguradora Unespa. De acuerdo con una nota de prensa, ese porcentaje se eleva al 77,1% en la provincia de Cádiz, seguida por Ávila (73,6%) y Badajoz (72,5%).

Por contra, las provincias donde menos aseguran el coste del sepelio son Teruel, donde solo el 19,8% disponen de un seguro de decesos, con Soria (20,1%) y Huesca (21%) a continuación y como las provincias donde esa protección está menos extendida.

Por grupos de edades, el seguro de decesos está más extendido entre las personas de más de 50 años, ya que algo más de la mitad tienen contratado ese producto, mientras que entre los menores de 35 años la cobertura oscila entre el 30% y el 40%.

En cuanto a los hogares con mayor aseguramiento de decesos, el prototipo con las tasas más altas de aseguramiento (56,8%) se da entre parejas sin hijos menores y al menos uno de los miembros tiene más de 65 años. Los hogares con menos seguros de decesos contratados son aquellos formados por una persona que vive sola y que tiene menos de 30 años.

Unespa explica que "la función principal del seguro de decesos es hacerse cargo del sepelio del asegurado", pero muchas aseguradoras "incluyen en sus pólizas protecciones complementarias como el apoyo psicológico, el asesoramiento legal o, incluso, la gestión del fin de la vida digital".

TEMAS

  1. El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: 'Hemos encontrado hasta un microondas
  2. Las subastas de maletas perdidas en aeropuertos se extienden por Europa: 'El precio de salida son ocho euros
  3. Desconvocada la huelga de conductores de Alsa prevista para hoy
  4. Científicos españoles dan con la clave del cometa 3I/ATLAS: lo identifican como una 'cápsula del tiempo primordial
  5. Las direcciones de escuelas e institutos de Barcelona se organizan por primera vez para hacer oír su voz
  6. Una concejala socialista de Sant Sadurni d'Anoia pide el indulto para evitar que la separen de sus hijas
  7. Sánchez reclama el fin del cambio horario, sin despejar en cual quedará España: 'Hay que sincronizar Europa con la gente, no con el reloj
  8. Más de 325.000 alumnos con necesidades educativas específicas no reciben el apoyo necesario en Catalunya

El plan eléctrico para el nuevo Clínic esquiva el costoso traslado de la subestación vinculada al Barça

El plan eléctrico para el nuevo Clínic esquiva el costoso traslado de la subestación vinculada al Barça

De México a Barcelona: "Aprender catalán me ha abierto puertas y amistades"

De México a Barcelona: "Aprender catalán me ha abierto puertas y amistades"

Proyecto Xerrem: el éxito de los grupos para aprender catalán

Proyecto Xerrem: el éxito de los grupos para aprender catalán

¿El cerebro despierta mientras soñamos?

¿El cerebro despierta mientras soñamos?

Casi la mitad de la población española contrata un seguro para pagar el entierro, según Unespa

Casi la mitad de la población española contrata un seguro para pagar el entierro, según Unespa

Un muerto y 11 heridos leves por el temporal de viento, con ráfagas de más de 80 kilómetros hora

Un muerto y 11 heridos leves por el temporal de viento, con ráfagas de más de 80 kilómetros hora

Borrasca Benjamín, en directo: Un muerto y 11 heridos leves además de múltiples afectaciones en carreteras, trenes y edficios

Borrasca Benjamín, en directo: Un muerto y 11 heridos leves además de múltiples afectaciones en carreteras, trenes y edficios

Soy psicólogo y esto es lo que observo en personas que siempre buscan aprobación externa

Soy psicólogo y esto es lo que observo en personas que siempre buscan aprobación externa