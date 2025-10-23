Juana Rivas declarará el 26 de febrero en Italia en el juicio contra su expareja por malos tratos a sus hijos

Juana Rivas acudirá a declarar en el juicio contra Francisco Arcuri el próximo 26 de febrero. Y ese mismo día también testificará el hijo mayor de la expareja, Gabriel, que ahora vive con ella en España. Esta ha sido la principal novedad de la segunda audiencia del procedimiento judicial contra Arcuri por malos tratos a sus hijos, actualmente en curso en el tribunal de Cagliari, en la isla italiana de Cerdeña.

A la vez, la corte ha establecido el calendario para la siguiente audiencia, que se llevará a cabo el 12 de marzo, cuando se prevé que se presenten las pruebas testimoniales que ha reunido la Fiscalía. En cambio, en las vistas que seguirán se espera que se escuchen los testimonios de los testigos de la acusación y de la defensa.

No al tutor

En otro apartado, el juez italiano ha descartado el nombramiento de un tutor para el hijo menor con el fin de defender sus intereses ante la justicia, solicitud que había ocasionado el aplazamiento del juicio en septiembre. De hecho, esa había sido una petición de Arcuri y sus abogados, que alegaron un presunto conflicto de intereses puesto que los abogados de la madre también llevan al menor, pero finalmente el argumento ha quedado descartado.

La razón de la decisión es que no habría una forma de "verificar" que exista "una situación de perjuicio o de incompatibilidad por parte del progenitor en la representación del hijo menor", según ha dicho el abogado de Rivas, Fabio Cannas.

Con ello, Cannas también ha explicado que el testimonio de su asistida "confirmará todo el contenido de la denuncia, de la querella, y quizá hará una reconstrucción detallada que permita entender que efectivamente el hijo (menor) sufrió las violencias, porque hay certificados médicos, fotografías". "Es importante que ella reconstruya los hechos, que realice una reconstrucción precisa", ha añadido.

La razón

Por su parte, Arcuri ha aprovechado la ocasión para seguir defendiendo sus razones. "Siempre la justicia me ha dado la razón, porque es la verdad", ha dicho, en declaraciones concedidas a EFE a la salida del Tribunal de Cagliari.

Este largo periplo judicial, con ramificaciones en Italia y España, se remonta al verano de 2017, cuando Rivas estuvo un mes en paradero desconocido con sus hijos para no entregarlos al padre con el argumento de protegerlos del presunto maltrato de él. En aquel entonces sus hijos tenían 11 y 3 años; hoy el mayor de ellos, Gabriel, ya tiene 19 y el menor 11.