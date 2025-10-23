Jennifer Fernández abandonó los estudios en 3º de ESO porque las ausencias de los últimos años "por problemas en casa" le habían provocado una falta de bagaje que, por mucho que se esforzara, no era capaz de remontar. Y es que esta era la segunda vez que le decían que tendría que repetir curso. "Estaba pasando por un mal momento a nivel personal, la mayoría de días no podía ni levantarme de la cama porque me encontraba mal físicamente, pero nadie sabía ver que lo que estaba viviendo en casa afectaba mi rendimiento académico, al contrario, en el instituto me hicieron creer que no me podría sacar nunca la ESO porque no le ponía ganas", recuerda.

Con el paso de los años tiene claro que "me habría gustado sacarme la ESO allí" pero remarca que "el cambio de la escuela al instituto es muy radical, no todo el mundo se sabe adaptar" y lamenta que "aún no me habían diagnosticado trastorno por déficit de atención y, aunque hacía los deberes e intentaba hacer las cosas bien, a menudo no entendía las explicaciones de los profesores, aunque preguntara y me repitieran la explicación cuatro veces".

Dejar los estudios, para ella, fue un "fracaso". Pero una profesora le aconsejó matricularse en un Centro de Nuevas Oportunidades (CNO) -escogió el de Palamós por proximidad- donde consiguió sacarse el título de ESO. "Cuando entré estaba bastante desmotivada y tampoco sabía qué me encontraría, pero desde que puse el primer pie me sentí escuchada, acompañada para llegar hasta donde quería llegar y que importaba a alguien; cada uno estudiaba sus asignaturas online a través del Institut Obert de Catalunya, y allí me dieron las herramientas para conseguirlo", celebra. Sin esperárselo, en el Centro de Nuevas Oportunidades recuperó la confianza en sí misma: "Cada día vas a clase pero todo el mundo va a su aire y hace sus asignaturas, sientes que tienes más libertad y eso te empodera mucho", afirma. Y es que allí sintió por primera vez que no estudiaba por obligación, porque era lo que tenía que hacer, sino porque quería.

Cuando se hubo puesto el título de ESO en el bolsillo, decidió comprobar si podía con el Bachillerato. Y ahora ya está haciendo el segundo y último curso. "Nunca me habría imaginado llegar tan lejos con los estudios y, encima, sacar buenas notas", celebra. Cuando acabe, quiere estudiar Psicología en la Universitat Oberta de Catalunya. "Me gustaría ayudar a los jóvenes que se sienten perdidos e incomprendidos porque los adultos los juzgan y no dan credibilidad a sus problemas, hecho que provoca que acaben desconfiando aún más de sí mismos".

Semana Cero Abandono Escolar

Estos días se despliega por toda Catalunya la Semana Cero Abandono Escolar, con más de un centenar de iniciativas locales dirigidas a jóvenes, familias, profesionales y responsables políticos para reducir el abandono escolar prematuro, que en Catalunya es del 13,7% y continúa muy por encima del objetivo europeo del 9%. Se trata de una iniciativa de la Fundació Bofill y más de 60 entidades y ayuntamientos.

En las comarcas gerundenses, se han programado acciones en Girona, donde el viernes se presentará un Protocolo de Absentismo a los centros educativos de la ciudad; en Salt, con una jornada con agentes del territorio y buenas prácticas de otros municipios para debatir cómo reactivar circuitos de derivación y acompañamiento que aseguren la continuidad educativa; y también en Lloret de Mar y Ripoll. La iniciativa culminará con una entrega de cartas a los diputados del Parlament, en la que centenares de jóvenes escribirán sus impedimentos para continuar estudiando.