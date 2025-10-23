El Govern estudia cómo expropiar casas en Alcanar y reubicar a los primeros desplazados climáticos de Catalunya

El Govern analiza cómo hacer viable la expropiación de una decena de viviendas en Alcanar (Montsià) que se encuentran en una zona de alto riesgo por inundaciones. Los vecinos afectados, que viven en el curso de un barranco y que podrían convertirse en los primeros desplazados climáticos de Catalunya, llevan años reclamando una solución.

El alcalde del municipio, Joan Roig, hace tiempo que se suma a la queja y exige una medida definitiva ante los temporales que han castigado el Montsià, sobre todo durante los últimos años. Tanto el consistorio como los residentes piden al Ejecutivo catalán la expropiación de las casas (o un parte de ellas) situadas en la zona roja afectada por los episodios de lluvias torrenciales.

Desde el primer momento, el Govern no ha descartado esta posibilidad y ahora estudia cómo encajarla en el marco legal. Fuentes del Govern confirman que Catalunya necesita "nuevas medidas de prevención y seguridad" frente a fenómenos meteorológicos extremos como los vividos en las comarcas del Ebro y dejan claro que se analizará "cualquier posibilidad".

Nuevo mapa

Antes de tomar una decisión, la Generalitat afirmó que prefería disponer del nuevo mapa de zonas inundables, actualmente en revisión por parte de la ACA (Agència Catalana de l’Aigua) y Protecció Civil. Este documento, que estará listo en las próximas semanas o meses, permitirá determinar con mayor precisión qué áreas son más vulnerables. No obstante, tras la insistencia de la localidad de Alcanar y el impacto mediático de la última gota fría, el Govern busca una fórmula para resolver el asunto.

El proceso podría seguir un modelo similar al aplicado con los cámpings situados en zonas inundables, para los cuales se aprobó un decreto, que evalúa caso por caso y contempla desde reubicaciones parciales hasta cierres compensados económicamente (aunque como última opción). La idea es no aplicar una receta única, sino estudiar cada caso de forma individual. Sin embargo, en el caso de las viviendas de Alcanar situadas en el curso del barranco, tanto los vecinos como el ayuntamiento consideran necesaria precisamente esta "última opción".

En cualquier caso, no será un proceso rápido y todavía no se ha decidido si se realizará a través de un decreto o por medio de una fórmula jurídica ya existente. Paralelamente, el Govern ha aprobado un paquete de medidas para reducir el riesgo de inundación en el Montsià, centrado en dar más espacio al agua y disminuir la violencia de los caudales cuando se producen lluvias torrenciales.