Las escuelas de Barcelona se plantan ante los cursillos de Protección Civil: "Hay otras cosas prioritarias"

La primera medida de presión acordada ha sido plantarse y no hacer la formación sobre Protección Civil a la que debían apuntarse los docentes de tercero y cuarto de primaria este mes de octubre, según un comunicado recibido por las direcciones este lunes. "Fue la gota que colmó el vaso; como direcciones no haremos hacer esa formación a nuestros maestros, no queremos tensarles más", resumía este mediodía Marta Rubio Tartera, directora de la escuela Estel de Sant Andreu y portavoz de la organización de la primera asamblea de direcciones de escuelas e institutos de Barcelona realizada este jueves en el Espai Bota del recinto de la Fabra i Coats en la que han participado 131 directores de los 10 distritos de la ciudad con el objetivo de "hacer oír su voz", "siempre con una mirada constructiva".

El próximo 13 de noviembre las direcciones del Vallès Occidental se reunirán en un encuentro similar, que quiere ser la semilla

A ojos de Rubio Tartera -que habla también por boca de los otros 130 docentes presentes en el encuentro- no es que esa formación sobre emergencias no sea importante -que lo es en el actual contexto de crisis climática-, pero consideran que en la escuela catalana "hay otros temas prioritarios" y que la manera en la que les ha llegado esta enésima formación representa una forma de trabajar que quieren cambiar: que todo se decidan en los despachos, sin escuchar la realidad de las aulas. "Cada vez tenemos más bajas por situaciones de estrés y ansiedad, no vamos a sobrecargar más a los docentes con otra formación que no nos han pedido", añade.

Asamblea de directores de escuelas e institutos celebrada este jueves en Barcelona. / Jordi Cotrina

Así lo sienten las direcciones que dicen basta, convencidas que la principal necesidad de la escuela catalana hoy es "poner recursos materiales y humanos para asegurar una inclusión real". De hecho, así lo admitió la propia consellera Esther Niubó en la rueda de prensa de inicio de curso, donde expuso el gran reto de atender unas aulas cada día más diversas, donde uno de cada tres alumnos tiene necesidades educativas específicas.

"Remar en la misma dirección"

En ese sentido, el segundo acuerdo alcanzado este jueves por las direcciones escolares de Barcelona es pedir una reunión específica con la responsable de la escuela inclusiva para abordar esa cuestión. La sensación generalizada es que el decreto de inclusión sobre el papel es estupendo, pero los centros no tienen recursos ni conocimientos para atender realidades cada día más complejas y diversas. "Pedimos que se nos escuche y remar todos en la misma dirección", señalan las direcciones, convencidas de que van por el buen camino y de la administración les recibirá pronto.

Para eso, han acordado también formalizar la creación de una asociación de directores, para tener voz en los debates educativos, ya que sienten que las Juntas de Direcciones -actual órgano con esa función- están instrumentalizadas.

La principal preocupación de los centros educativos es la gestión de la diversidad en unas aulas cada día más complejas

Su intención es realizar encuentros como el de este jueves de forma trimestral para abordar estrategias conjuntas.

Direcciones de otros territorios de Catalunya ya han querido seguir sus pasos, y el próximo 13 de noviembre ya hay convocado un encuentro igual en el servicio territorial -como se organiza el Departament administrativamente- del Vallès Occidental.

Defensa del decreto de plantillas

Además de la inclusión [entendida en el sentido más amplio, de alumnado con trastornos que afectan al aprendizaje como alumnado con necesidades socioeconómicas, y la difícil cuestión de la matrícula viva], otro de los temas que han tratado este jueves es el decreto de plantillas, asunto espinoso, ya que su visión es opuesta a la de los sindicatos. Las direcciones consideran que el Departament d'Educació i FP no está aplicando un decreto de plantillas que sigue vigente (y que los sindicatos quieren eliminar). Para poder asignar plaza a los miles de nuevos funcionarios este curso las direcciones no han podido elegir a sus docentes según sus perfiles, algo que consideran perjudica a los proyectos de centro.

Por último, la reunión ha abordado la cuestión de las condiciones laborales de las direcciones, asfixiadas por la burocracia. Una promesa, la reducción de la burocracia, que hizo Niubó al principio del curso pasado y que, un año después, aún no se ha hecho realidad según denuncian los docentes afectados, cansados también de tener que estar cerrando plantillas en agosto.