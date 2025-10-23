Operación policial
Detenido en Australia un ladrón en serie de Labubus: Le encontraron con 43 muñecos en su poder
Las populares figuras de colección, valoradas en unos 9.000 dólares, fueron encontradas durante una redada en Airport West en Melbourne
Un hombre fue arrestado en Airport West, al oeste de Melbourne, después de que la Policía de Victoria descubriera 43 muñecos Labubu presuntamente robados durante una redada realizada este martes en una propiedad ubicada en Webb Road.
Según las autoridades, los muñecos —valorados en alrededor de 9.000 dólares australianos— habrían sido sustraídos durante una serie de robos ocurridos en un centro comercial del distrito central de negocios (CBD) desde el mes de julio. Entre las piezas incautadas se encontraban varias ediciones limitadas, con un precio estimado de 500 dólares cada una.
El sospechoso, un hombre de 40 años, fue acusado de robo y hurto, y puesto en libertad bajo fianza. Deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Melbourne en mayo de 2026, informa ABC News.
La fiebre por los Labubu
Los muñecos Labubu, creados por la empresa china Pop Mart en 2019, se han convertido en un fenómeno global entre coleccionistas. En Australia, los fanáticos hacen cola durante horas frente a las tiendas insignia para conseguir las nuevas ediciones, que se venden en cajas sorpresa y pueden alcanzar precios de reventa muy elevados.
El coleccionista y creador de contenido de Melbourne Rome Viduya, dueño de más de 25 Labubus, describe a los personajes como “bonitos, pero también un poco feos, lo cual es muy divertido”. Según Viduya, una muñeca estándar cuesta unos 35 dólares, pero en el mercado de reventa los precios pueden superar fácilmente los 400 dólares.
“La demanda es tan alta que algunos revendedores aprovechan para inflar los precios”, comentó. “He escuchado casos de personas a las que les han robado sus Labubus directamente del bolso, así que ahora guardo los míos en estuches de plástico especiales”.
