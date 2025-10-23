El Club de Mar de Sitges resiste al cierre: "Nadie ha venido a recoger las llaves"

El Club de Mar de Sitges (Garraf) ha frenado de momento su cierre, previsto para este jueves por su incompatibilidad con la ley de costas, como ha revelado su vicepresidente segundo, Benjamín Cervera. "Hemos estado desde las 07:30 horas esperando a la comitiva judicial que venía a recoger las llaves y a las 08:45 hemos decidido irnos porque no ha venido nadie", ha explicado.

El Gobierno tenía programada la demolición del Club de Mar para el 2 de junio por vulnerar la ley de costas, pero el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) acordó en mayo detener de forma cautelarísima este proceso, que se reprogramó para el 20 de octubre y, posteriormente, para tres días después, este jueves.

Cervera ha detallado que, ayer por la noche, recibió un correo electrónico de la Demarcación de Costas en Catalunya para cambiar el lugar de entrega de las llaves, de las instalaciones de la asociación deportiva a Barcelona; sin embargo, la dirección del Club, capitaneada por Gemma Marcé, rechazó la variación.

"Nuestro equipo jurídico ha enviado un correo electrónico al TSJC explicando que hemos estado esperando a la comitiva y no se ha presentado, y ahora será el juez el que dictamine una nueva fecha para hacer la entrega de llaves", ha añadido.

El vicepresidente encargado del área de vela en el Club de Mar ha rechazado la reapertura de la asociación mientras no se efectúe el desalojo, puesto que "se han vaciado gran parte" de las instalaciones: "Si no tenemos una resolución firme de que podemos continuar, no volveremos a poner las herramientas y los muebles que nos hemos llevado". Cervera ha cargado contra el Ayuntamiento de Sitges, en manos de ERC, Comuns y un grupo de independientes, por "no haber hecho nada" para defender el Club de Mar, una institución con 73 años de historia en esta localidad costera de la comarca del Garraf.

Cesión al ayuntamiento

Más tarde, la alcaldesa de Sitges, Aurora Carbonell, se ha mostrado confiada en que la Dirección General de Costas ceda temporalmente el local del Club de Mar al ayuntamiento para darle un "uso público" hasta que se decida su futuro. Carbonell ha explicado que, a lo largo de la mañana, se ha comunicado con la Demarcación de Costas en Catalunya y con el delegado del Gobierno Carlos Prieto, y que ha detectado "buena predisposición" en celebrar una reunión con el ayuntamiento.

"Veo también que hay buena predisposición a que nosotros podamos hacer un uso público de este espacio. Es muy importante, para nosotros, la preservación del espacio, no queremos que quede cerrado", ha añadido. "La subdelegada del Gobierno me llamó y me dijo que sí, que en cuanto se efectuase (la recepción de llaves), quedaríamos", ha señalado.

A pesar de que se ha frenado, por el momento, el traspaso definitivo del local a Costas, Carbonell ha apuntado que Prieto le ha transmitido que "en breve, esto se cumplirá tal y como se iba a hacer" y que, una vez efectuado, se celebrará el encuentro con el consistorio de Sitges. "No he visto que pusieran impedimentos. Lo único que me ha dicho es que hablásemos de cómo podemos hacer esta cesión al ayuntamiento", ha concretado.

Si bien parten de diferentes perspectivas porque el ayuntamiento desea preservar el edificio, la alcaldesa se ha mostrado optimista en alcanzar un "entente" con Costas y lograr un equilibrio entre "recuperar el patrimonio natural y mantener el arquitectónico". "Si ellos han encargado un proyecto, nosotros queremos estar en él y decir alguna cosa", ha avisado.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Cataluña preguntadas por EFE no han confirmado ni desmentido esta información.

Un espacio abierto a la ciudadanía

Si Sitges lograra recuperar temporalmente el local del Club de Mar, el ayuntamiento querría abrirlo a toda la ciudadanía y hacer en él "actuaciones en el ámbito del mar", como talleres para gente mayor o los más pequeños, o un "parque climático" ante olas de calor, entre otras iniciativas. Preguntada por si la entidad deportiva podría volver a sus instalaciones históricas si el consistorio las recupera, Carbonell ha mostrado dudas de si, con una cesión temporal, se podría hacer un concurso público para ocupar el edificio.

"Cualquier cosa que se haga en el mar depende de la arena que tengamos allí, y ahora no la tenemos. De hecho, ya hace tiempo que Costas les hizo retirar -al Club de Mar- todas las embarcaciones porque no había arena", ha contextualizado.