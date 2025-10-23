Catalunya flexibiliza el uso de los teléfonos móviles en los institutos

El curso 2025-2026 empezó en Catalunya el 8 de septiembre con una novedad: la prohibición total de los móviles personales en las aulas durante toda la etapa obligatoria (también infantil). El plan de digitalización responsable, aprobado en mayo, vetó el teléfono tanto en el horario lectivo como en el no lectivo, que incluye aulas de madrugadores para los niños que llegan al centro antes de que empiecen las clases, patios, comedor y actividades extraescolares impartidas en el recinto. Los chavales no pueden usar su pantalla ni siquiera en el transporte escolar. La única salvedad es la de los alumnos que, por razones médicas, necesitan el dispositivo para su seguimiento (diabéticos, por ejemplo). Justo un mes después, los centros han recibido un documento del Departament d’Educació que incluye dos excepciones al veto total de los 'smartphones'.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el texto del Govern insta a los centros educativos a acordar -mediante la aprobación en el Consejo Escolar de cada instituto- el uso de los móviles para los alumnos de secundaria en dos situaciones. La primera, las colonias o "salidas de convivencia con pernoctación" y los viajes de fin de curso. La segunda, las salidas al extranjero durante el programa Erasmus y otros intercambios educativos tanto nacionales como internacionales.

A pesar del impulso tomado por el movimiento Adolescencia sin móviles, estas dos excepciones eran una reclamación de las familias, que, por seguridad y tranquilidad, pedían estar en contacto con sus hijos e hijas durante los viajes. También era una recomendación de la comisión de expertos que asesoró al Govern en la redacción del plan de digitalización responsable.

Fechado el 9 de octubre, el documento de Educació recuerda a los colegios e institutos que tienen que poner a disposición de los estudiantes los dispositivos tecnológicos que sean necesarios para adquirir la competencia digital en “la aplicación de las situaciones de aprendizaje que así lo requieran”. La competencia digital -concluye- también incluye sensibilizar sobre los peligros que implica el mal uso de las pantallas, como el ciberacoso, la pérdida de privacidad y la distracción excesiva. De hecho, el plan de digitalización responsable asegura que las consecuencias negativas pueden afectar tanto al bienestar personal como a la dinámica de los entornos educativos.

“Adquirir una buena competencia digital incluye no solo desenvolverse en un mundo cada vez más digital sino una buena convivencia en el centro”, destaca. Efectivamente, la comunidad educativa reconoce que el uso de los móviles personales en el aula eran, antes de la entrada en vigor de la normativa, uno de los motivos principales de disrupciones en clase.

El papel de las familias

El documento recuerda que en la infancia y en la adolescencia el uso de los móviles excede el ámbito escolar y reclama a los centros educativos que promuevan el buen uso de los dispositivos en el entorno familiar mediante “acciones propias o con recursos de las instituciones públicas”.

Gran parte de la comunidad educativa reconoce, efectivamente, que el verdadero problema del mal uso de las pantallas no está tanto en los centros educativos sino fuera de ellos y que son las familias las responsables de la educación digital de sus hijos. Especialmente preocupante es el uso de la tecnología en todo lo que tiene que ver con el 'bullying'. El 12,3% de los alumnos de primaria y ESO reconocen que él o alguno de sus compañeros está sufriendo acoso presencial o digital (o ambos), según el reciente informe de las fundaciones ANAR y Mutua Madrileña, que revela que la inteligencia artificial está presente en el 14,2% de los casos de ciberacoso. Las situaciones más frecuentes en este tipo de acoso son la creación de vídeos falsos a partir de la manipulación de una foto, la falsificación de audios de la víctima y la suplantación de la identidad. Las principales plataformas usadas -además de los videojuegos- son WhatsApp, Instagram y TikTok.

Esta misma semana, en Andalucía, a raíz del caso del suicidio de Sandra Peña tras haber sufrido acoso escolar en el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla, la Junta de Juanma Moreno ha propuesto impedir el acceso de móviles de los menores que participen en casos de acoso. "Se debe prohibir que cualquier niño que haya participado en un caso de acoso escolar tenga acceso al uso del móvil hasta los 18 años y debe tener prohibido el uso de las redes sociales hasta esa edad", ha defendido el presidente andaluz