Borrasca Benjamín, en directo: última hora de los fuertes vientos en Catalunya, alerta Aemet y lluvias en el resto de España

Temporal de viento en Badalona

Temporal de viento en Badalona / David Jiménez vídeo /ACN foto

El viento, el oleaje y las lluvias provocados por la llegada de la borrasca Benjamín a la Península ha provocado que se activen este jueves los avisos en un total de 35 provincias, con Guipúzcoa, Vizcaya y Cantabria (litoral cántabro) con aviso de nivel rojo (extremo) por temporal marítimo, con mar combinada del noroeste de 7 a 8 metros y viento del oeste o noroeste de 62 a 74 kilómetros por hora (km/h) (fuerza 8) y localmente de 75 a 88 km/h (fuerza 9) mar adentro, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Catalunya ha activado el plan Ventcat por rachas de viento de hasta 100km/h.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias de la borrasca Benjamín, el viento y las lluvias

Borrasca Benjamín, en directo: última hora de los fuertes vientos en Catalunya, alerta Aemet y lluvias en el resto de España

La borrasca Benjamín activa avisos rojos por viento en el litoral cantábrico y anticipa rachas de hasta 100km/h en Catalunya

