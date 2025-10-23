En Directo
Borrasca Benjamín, en directo: última hora de los fuertes vientos en Catalunya, alerta Aemet y lluvias en el resto de España
El viento, el oleaje y las lluvias provocados por la llegada de la borrasca Benjamín a la Península ha provocado que se activen este jueves los avisos en un total de 35 provincias, con Guipúzcoa, Vizcaya y Cantabria (litoral cántabro) con aviso de nivel rojo (extremo) por temporal marítimo, con mar combinada del noroeste de 7 a 8 metros y viento del oeste o noroeste de 62 a 74 kilómetros por hora (km/h) (fuerza 8) y localmente de 75 a 88 km/h (fuerza 9) mar adentro, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Catalunya ha activado el plan Ventcat por rachas de viento de hasta 100km/h.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias de la borrasca Benjamín, el viento y las lluvias
Alerta en Catalunya por fuertes vientos
En Catalunya, Meteocat ha activado avisos de nivel amarillo y naranja en prácticamente todo el territorio ante rachas que en algunos puntos podrían llegar a los 100km/h.
Fuertes vientos por Benjamín
La llegada de Benjamín, la segunda borrasca de gran impacto del otoño, ha obligado a activar avisos por viento en gran parte de la Península Ibérica y Baleares ante la previsión de rachas huracanadas en algunos puntos del paí
Llegada de la borrasca Benjamín
Un frente frío asociado a la borrasca Benjamín, la segunda de gran impacto de la temporada, mantiene en alerta roja al litoral cántabro y vasco por olas de hasta 8 metros de altura, aunque las rachas de viento serán muy fuertes en amplias zonas del país, hasta 90 kilómetros por hora, con lluvias persistentes en el norte y centro peninsular
