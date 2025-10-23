Benjamín activa avisos rojos por viento en el litoral cantábrico y anticipa rachas de hasta 100km/h en Catalunya

La llegada de Benjamín, la segunda borrasca de gran impacto del otoño, ha obligado a activar avisos por viento en gran parte de la Península Ibérica y Baleares ante la previsión de rachas huracanadas en algunos puntos del país. Según apuntan los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología, la zona más afectada por este fenómeno será el litoral cántabro, de Bizkaia y Gipuzkoa, donde se han activado avisos de nivel rojo y se esperan fuertes rachas de vientos acompañados de olas de hasta ocho metros de altura. Para esta jornada, son muchas las comunidades en aviso amarillo por viento. En Catalunya, Meteocat ha activado avisos de nivel amarillo y naranja en prácticamente todo el territorio ante rachas que en algunos puntos podrían llegar a los 100km/h.

Los modelos indican que el viento de Benjamín empezará a soplar con fuerza desde la madrugada y que irá cogiendo fuerza con el paso de las horas, extendiéndose desde el noreste hacia el interior y después hacia el Mediterráneo. En gran parte del país se esperan rachas de entre 70 y 80km/h a lo largo de la jornada del jueves. Pero dada la magnitud de este fenómeno, no se descarta que se registren máximas muy por encima de estos valores y que, en algunos casos, podrían incluso ser de récord para la época. En Catalunya, por ejemplo, se esperan rachas violentas de hasta 100 km/h tanto en zonas de alta montaña como en puntos del prelitoral como el Montseny.

El paso de esta borrasca también ha obligado a activar varios avisos por fenómenos costeros adversos. Toda la costa gallega y el litoral cántabro están en aviso de nivel amarillo, naranja y hasta rojo ante la posibilidad de vientos huracanados y olas de gran tamaño que, en algunos casos, podrían superar los siete metros. En Catalunya, Meteocat también ha activado varios avisos por mal estado del mar desde el Empordà hasta el Baix Llobregat ante un escenario en que podrían darse olas de más de tres metros de altura.

Las autoridades piden a la población extremar las precauciones mientras dure este episodio de fuertes vientos. En las zonas más afectadas, sobre todo en aquellas que estén en aviso rojo o naranja, se recomienda evitar las actividades al aire libre y minimizar los desplazamientos en la medida de lo posible. También se recomienda a la población evitar deambular cerca de muros inestables, zonas con muchos árboles o mobiliario urbano potencialmente inestable. Como medida de precaución, se pide retirar toldos, macetas y tendederos de ventanas y balcones para evitar que caigan por el viento.