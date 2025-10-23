De México a Barcelona: "Aprender catalán me ha abierto puertas y amistades"

"El reto no es hablar el catalán a la perfección, pero sí que es cuidar la lengua". Lo dice Gerónimo, de 39 años y originario de Ciudad de México, una de las muchas personas que integran los grupos de conversación organizados por la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) que componen el proyecto Xerrem y que este jueves ha llevado esas charlas a pie de calle, concretamente a los jardines de Can Mantega, en el barcelonés barrio de Sants, para derribar prejuicios y visibilizar que los ciudadanos, locales y migrantes, sí tienen interés en la lengua catalana.

Gerónimo llegó hace apenas dos años a Barcelona y desde el primer momento tuvo "ganas de aprender y hablar el catalán". Siente que formar parte de estos grupos le ha "abierto puertas y amistades", dado que le ha permitido conocer a personas "con la disponibilidad y la disposición de ayudarte en todo momento" y que le han facilitado el aprendizaje del idioma.

Los grupos de conversación de Xerrem – que reúnen a personas de todas las edades y nacionalidades para hablar el catalán en espacios públicos –, nacen con el objetivo de brindar la oportunidad de que "cualquier persona que quiera mejorar su catalán, aprenderlo o retomarlo, pueda hacerlo", explica el director del proyecto, Saoka Kingolo. Para él es muy importante la promoción y el cuidado del idioma, porque "las lenguas sólo tienen sentido cuando se hablan".

Kingolo, de 64 años y nacido en la República Democrática del Congo, llegó a Barcelona en 1988 y comenzó a aprender el catalán porque le desagradaba que sus interlocutores cambiaran de idioma cuando se dirigían a él. Desde hace 6 o 7 años colabora con la CAL para dirigir el proyecto Xerrem, pues considera que "el catalán es mucho más que una simple herramienta de comunicación".

Gerónimo, que acude regularmente a su grupo de conversación en el distrito de Sants, donde coincide con otras personas de origen migrante, asegura utilizar el catalán "en todos lados".

Barcelona 23/10/2025 Sociedad. Charlas al aire libre de migrantes que aprenden catalán. Acto para visibilizar el uso del catalán y el interés de los migrantes por aprender. En la foto observamos el grupo de charlas en catalán para inmigrantes y locales. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU / EPC

Martina Zannini es desde hace dos semanas compañera de grupo. Es originaria de Florencia (Italia), llegó a Barcelona hace ocho años y ahora se ha decidido a aprender catalán. Conoció el proyecto Xerrem hace un tiempo a través de los cursos a los que está apuntada en el centro cívico de su barrio, pero este año ha decidido dar el paso para perder "la vergüenza de hablar el catalán en público". Detrás de esa motivación, una convicción: opina que a los catalanes les gusta y agradecen que hablen su idioma.

Actualmente la CAL cuenta con alrededor de 250 grupos de conversación repartidos entre 35 municipios de Catalunya. Hace un tiempo llegó incluso a tener dos grupos consolidados en Brasil, que tuvieron que suspenderse por "falta de recursos materiales", según Kingolo. Este año la Generalitat ha doblado la financiación al proyecto, lo cual les está permitiendo expandirse: prevén cerrar el año con alrededor de 300 grupos consolidados. "Con la creciente demanda para aprender catalán nuestros esfuerzos se van quedando cortos y necesitamos de una campaña para situarnos como un proyecto con mayor difusión y una calidad indiscutible", añade Kingolo.

Kingolo recalca la importancia de aprender el idioma, pues considera que "aquellas personas que no hablan la lengua local siempre estarán en inferioridad de condiciones". En cambio, aquellos que aprendan el catalán van a tener siempre a sus interlocutores "en el bolsillo", dice.

Barcelona 23/10/2025 Sociedad. Charlas al aire libre de migrantes que aprenden catalán. Acto para visibilizar el uso del catalán y el interés de los migrantes por aprender. PERSONA: Marai Carme Ferré 76 anys. Hace 3 años que participa en estos grupos de conversación. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU / EPC

Puntualiza que el proyecto "no está hecho exclusivamente para atender a migrantes", aunque éstos formen parte del mismo, sino que pretende ayudar a la difusión y el mantenimiento del catalán. Así, en el grupo de Gerónimo y Martina también hay locales como Maria Carme Ferrer, de 76 años. "Vengo con el objetivo de llenar mi tiempo y mejorar mi catalán", expresa Ferrer. Afirma que, aún siendo catalanoparlante, venir a estas quedadas le ayuda a corregir sus errores en el habla y a mejorar en su escritura. "Si tuviera que animar a alguien para venir le explicaría lo bien que lo pasamos y que es un grupo muy animado".

Xerrem divide sus grupos en tres niveles de conocimiento para facilitar la integración de sus miembros. En el primer nivel se encuentran las personas que ni entienden ni hablan el idioma; en el segundo, aquellas que lo comprenden pero no lo hablan; y en el tercero, todo el mundo capaz de mantener una conversación en catalán. El proyecto también ofrece una modalidad en línea, pensada para acercar el catalán a aquellas personas con problemas de desplazamiento o disponibilidad horaria.