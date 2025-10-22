La UAB presenta un nuevo coche autónomo entrenado en un campus virtual

La Universitat Autònoma de Barcelona ha presentado este miércoles su nuevo modelo de conducción autónoma en el marco de la Setmana de la Innovació 2025. El prototipo –entrenado usando una simulación digital del campus– destaca entre otros por la poca labor física y humana que requiere para su entrenamiento.

El vehículo ha sido desarrollado por el Centro de Visión por Computador (CVC) de la UAB. El proyecto es una de las propuestas de la Càtedra UAB-Cruïlla –una colaboración entre la universidad y el festival de música– que pretende vincular la cultura a la investigación y la tecnología. En el caso del vehículo, cuyo desarrollo se ha realizado a través del CVC, el objetivo no es tan solo crear un modelo de conducción autónoma, sino también utilizar el entorno virtual para ir “más allá” y contribuir a causas como la “sostenibilidad o el consumo energético”, ha apuntado el director de la càtedra UAB-Cruïlla, Fernando Vilariño.

Junto al prototipo también se ha presentado el proyecto Town-UAB, un entorno virtual fotorrealista –que simula el trazado de carreteras que componen el campus universitario– que ha sido desarrollado para entrenar, probar y validar modelos de inteligencia artificial (IA) para la conducción autónoma. Se trata de un modelo que se usará en adelante, ha contado con la colaboración de Intel y se ha materializado gracias al motor gráfico Unreal Engine 5.

Simulador

La invención de este simulador nace de la necesidad de entrenar al vehículo para responder a los distintos estímulos que surgen durante la conducción. Para ello son necesarias muchas horas de ensayos en trayectos reales, los cuales no han podido ser asumidos por la universidad por falta de financiación y tiempo. Por ello se ha hecho imprescindible el entrenamiento mediante un entorno virtual.

El investigador principal de conducción autónoma del CVC, Antonio López, ha explicado que este modelo permite “verificar si el comportamiento del vehículo en el entorno virtual se reproduce en el entorno real” . También brinda la posibilidad de transferir las correcciones que realizan en las pruebas hacia el Town-UAB. Ha destacado como rasgo fundamental del modelo “los pocos recursos” que utiliza “en comparación con otras metodologías". El vehículo “no es solo un coche autónomo, es investigación en marcha”, ha asegurado el rector de la universidad, Javier Lafuente.

Reproducir la conducción humana

El automóvil es un Volkswagen iGolf, modificado especialmente para poder realizar la conducción autónoma, con la incorporación de cámaras, sensores y un ordenador ubicado en el espacio del maletero. Según López, lo más importante son tres cámaras situadas en la parte frontal del coche, las cuales captan imágenes y se encargan de “reproducir la conducción humana”. López ha destacado que los miembros de su grupo son “investigadores y no empresarios”, de manera que no buscan un producto que pueda ser colocado en el mercado a corto plazo, sino ofrecer “ventajas” a los productos del mercado cuando su proyecto “haya terminado con éxito”.