Salud digital: un modelo de atención más ágil, accesible y personalizado

La digitalización está revolucionando el sistema sanitario y abre un abanico de mejoras que sitúan el bienestar del paciente en el centro. Gracias a la integración de nuevas tecnologías como el análisis de datos en tiempo real, la inteligencia artificial o el diagnóstico por imagen, es posible contar con una atención más ágil, accesible y personalizada. Esto favorece reducir los procesos, el diseño de tratamientos más precisos y certeros, así como una experiencia médica adaptada a las necesidades de cada persona.

El avance de la transformación tecnológica y su aplicación en el ámbito de la salud, ha ampliado, desde hace ya algún tiempo, los beneficios tanto para los pacientes, como para el conjunto del sistema sanitario, y plantea un cambio de paradigma constante en la medicina. Estos avances favorecen la gestión de recursos y mejoran la coordinación entre especialistas, reduciendo duplicidades de pruebas y tiempos administrativos. Lo que se traduce en una atención más rápida.

La telemedicina, las videoconsultas y las aplicaciones móviles aseguran una atención inmediata con la misma calidad que la visita presencial al especialista, en cualquier momento y lugar. Se reducen así las listas de espera y eliminan barreras geográficas, facilitando una atención inmediata. Se trata de una respuesta cercana cuando no es posible asistir físicamente, por motivos de salud o limitaciones geográficas. Incluso permite ir más allá con un seguimiento de los tratamientos y el acompañamiento del paciente en sus procesos de salud.

Por lo tanto, en un mundo cambiante como el actual, es necesario adoptar un papel activo en la implementación de estos avances, con herramientas propias y de terceros que integren estas nuevas metodologías en una atención cada vez más personalizada, ágil y humana.

Avances para la salud

El binomio digitalización y salud marca una serie de beneficios tanto para el sistema de salud del país como para miles de pacientes gracias a la optimización de recursos. De esta forma, se agiliza el acceso a pruebas y a la obtención de resultados. Incluso es posible impulsar las políticas de prevención y autocuidado, gracias al uso de, por ejemplo, aplicaciones y dispositivos de monitorización que permiten a los pacientes hacer un seguimiento de su salud, fomentar hábitos saludables. Incluso la creación de alertas.

En esta línea, y tras años de inversión en innovación, DKV ha desarrollado un ecosistema tecnológico que consolida su propuesta de modelo de atención conectada, y ha diseñado un paquete de herramientas digitales con el objetivo de añadir valor a su visión del sistema de salud para aquellas personas que buscan algo más en los servicios asistenciales. Esto se traduce en que casi la mitad de los clientes, el 48%, ya utilizan activos digitales de la compañía, lo que refleja la madurez del modelo y el compromiso de la compañía con la innovación.

Soluciones propias e independientes

Además de los desarrollos tecnológicos propios, la aseguradora cuenta con el respaldo que supone tener una infraestructura que da soporte a diferentes prácticas de medicina a distancia. Con ello, garantiza la calidad asistencial y una autonomía operativa en ámbitos tan relevantes como el acceso a la historia clínica electrónica, ya que no dependen de terceros. Este modelo de salud que propone DKV garantiza una atención integral, centrada en las personas.

La aseguradora ha diseñado un ecosistema digital único, que incluye aplicaciones como Quiero Cuidarme Más, con otras herramientas como telemedicina, monitorización remota, segunda opinión médica y programas de homecare, que busca poner al cliente en el centro y ofrece alternativas reales frente a las listas de espera del sistema sanitario.

De esta forma se ha convertido en un actor innovador en el ámbito de la salud digital en España, impulsando eventos como Health4Good o proyectos como DKV Innolab y Desafíos DKV, todos ellos centrados en fomentar la colaboración con startups, universidades y profesionales que ayuden a diseñar soluciones que mejoren la experiencia tanto de pacientes como de los profesionales de la salud y la investigación.

Tecnología que humaniza

La digitalización no sustituye la atención humana, sino que es un complemento para mejorarla. Con ello se busca optimizar los procesos para ofrecer una atención más completa y cercana, humanizando así estos avances. La combinación de una asistencia digital, con más de 20 especialidades de telemedicina, y presencial reduce los tiempos de espera, asegurando una continuidad asistencial y el acceso ágil a tratamientos personalizados, porque el cliente puede elegir cómo y cuándo ser atendido. Aquí, la aseguradora da un paso más, y ofrece modelos de atención híbrida, que combinan lo digital y lo presencial según las necesidades del paciente, asegurando continuidad asistencial, rapidez y confianza.

Esta simbiosis sostiene el compromiso de la compañía de seguir ofreciendo servicios innovadores y mantener una mejora continua que además suponga una palanca de sostenibilidad del sistema sanitario actual y futuro.