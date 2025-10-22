La revolución llega al campo: un robot con drones e IA automatiza la recolección de fruta

La empresa Moreno Intec del Pla, ubicada en el Poal (Pla d'Urgell), ha presentado un robot de recolección de fruta que utiliza ocho drones y tecnologías de visión e inteligencia artificial para automatizar la cosecha. El aparato, que puede funcionar las 24 horas del día, está pensado para "sustituir" la mano de obra que se necesita para recoger la fruta ante las dificultades del sector para encontrar trabajadores, ha explicado el director general de la empresa, Sergi Moreno. Sin embargo, la velocidad de recolección del aparato todavía "no se puede comparar con la de las personas", ha añadido. El robot se ha presentado en la 30ª Jornada Frutícola del IRTA que tiene lugar en Mollerussa este miércoles y jueves.

El robot forma parte de un proyecto iniciado hace cuatro años entre varias empresas tecnológicas bajo el principal impulso de la marca japonesa Kubota. Su funcionamiento consiste en ocho drones equipados con videocámaras que, a través de la visión artificial, recogen la fruta según el color o tamaño que el productor ha indicado previamente.

Los drones incorporan una extremidad con una ventosa que sirve para coger la fruta y, una vez recogida, la depositan sobre la cinta de la plataforma principal hasta que esta cae al palé que hay en la parte posterior de la máquina.

El robot funciona con un motor diésel y puede operar de manera ininterrumpida. Incluso está equipado con luces LED para poder recolectar durante la noche. Una sola persona puede controlar entre 4 y 5 robots a la vez, ha explicado Sergi Moreno, quien ha añadido que el autómata pretende dar solución a las dificultades del sector para encontrar mano de obra. “La productividad aún no se puede comparar con la recolección manual, pero sabiendo que la falta de personal llegará, entonces ya no habrá elección”, ha afirmado.

Esta tecnología es una de las dos novedades que el IRTA ha presentado en la jornada de Mollerussa, centrada en la reducción de los costes de recolección y aclareo. De hecho, la recolección supone entre el 30% y el 40% del coste de producción de la fruta, mientras que el aclareo, en el caso del melocotón, puede representar entre el 15% y el 20%, ha explicado el jefe del programa de Fruticultura del IRTA, Luis Asín.

En cuanto a la segunda novedad, se trata de SEVENGIB, un fitorregulador desarrollado conjuntamente con Comercial Química Massó, que sirve para reducir el proceso de aclareo en los melocotoneros. Este producto se aplica en primavera y provoca que al año siguiente el árbol tenga menos flores. “Sobre el papel puede parecer una tontería, pero los árboles realmente producen muchas más flores de las que necesitamos”. Esto hace que, en el momento de realizar el aclareo manual, se tengan que quitar menos flores y, por lo tanto, mejore la rentabilidad, ha indicado.

30ª Jornada Frutícola

Las dos presentaciones se han realizado en el marco de la XXX Jornada Frutícola que el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) organiza en su centro de Mollerussa. Se trata de un encuentro de referencia del sector frutícola en Cataluña, que este año celebra tres décadas como punto de encuentro entre personal investigador, empresas y productores. El evento tiene lugar los días 22 y 23, el primer día en catalán y el segundo en castellano, y cuenta con 14 charlas y ponencias técnicas a cargo de personal investigador del IRTA, invitados del sector y empresas que presentan sus novedades.