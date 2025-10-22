Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primera plana de la edición impresa

La portada de EL PERIÓDICO del 23 de octubre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 23 de octubre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 23 de octubre de 2025 / 5

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 23 de octubre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 23 de octubre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 23 de octubre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 23 de octubre de 2025

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: 'Hemos encontrado hasta un microondas
  2. Desconvocada la huelga de conductores de Alsa prevista para hoy
  3. Llegan las 'trad wives' arrepentidas: “Yo solo mostraba las bondades de la vida doméstica, pero aquello era una cárcel
  4. Las direcciones de escuelas e institutos de Barcelona se organizan por primera vez para hacer oír su voz
  5. Las subastas de maletas perdidas en aeropuertos se extienden por Europa: 'El precio de salida son ocho euros
  6. Sánchez reclama el fin del cambio horario, sin despejar en cual quedará España: 'Hay que sincronizar Europa con la gente, no con el reloj
  7. Auroras boreales en Catalunya: los expertos dan una fecha para un nuevo espectáculo este mes de octubre
  8. Más de 325.000 alumnos con necesidades educativas específicas no reciben el apoyo necesario en Catalunya

La portada de EL PERIÓDICO del 23 de octubre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 23 de octubre de 2025

Sorteo Bonoloto del miércoles 22 de octubre de 2025

Sorteo Bonoloto del miércoles 22 de octubre de 2025

Tres detenidos en L’Arboç con más de 140 antecedentes por robar a turistas en la AP-7

Tres detenidos en L’Arboç con más de 140 antecedentes por robar a turistas en la AP-7

Los estudiantes convocan una huelga el martes 28 en toda España por el caso de bullying a Sandra Peña

Los estudiantes convocan una huelga el martes 28 en toda España por el caso de bullying a Sandra Peña

La DGT hará campañas para informar de que las luces V16 son obligatorias en 2026 y tienen que estar homologadas

La DGT hará campañas para informar de que las luces V16 son obligatorias en 2026 y tienen que estar homologadas

Restablecida la circulación de la R1 tras el atropello de una persona en Canet de Mar

Restablecida la circulación de la R1 tras el atropello de una persona en Canet de Mar

Canarias denuncia el incumplimiento del 91% de los traslados exprés de menores migrantes

Canarias denuncia el incumplimiento del 91% de los traslados exprés de menores migrantes

Alcanar acelera hacia la expropiación y traslado de los primeros desplazados climáticos de Catalunya: "No hay otra opción"

Alcanar acelera hacia la expropiación y traslado de los primeros desplazados climáticos de Catalunya: "No hay otra opción"