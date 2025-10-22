Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 23 de octubre de 2025
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 23 de octubre de 2025.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
La portada de EL PERIÓDICO del 23 de octubre de 2025La portada de EL PERIÓDICO del 23 de octubre de 2025
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: 'Hemos encontrado hasta un microondas
- Desconvocada la huelga de conductores de Alsa prevista para hoy
- Llegan las 'trad wives' arrepentidas: “Yo solo mostraba las bondades de la vida doméstica, pero aquello era una cárcel
- Las direcciones de escuelas e institutos de Barcelona se organizan por primera vez para hacer oír su voz
- Las subastas de maletas perdidas en aeropuertos se extienden por Europa: 'El precio de salida son ocho euros
- Sánchez reclama el fin del cambio horario, sin despejar en cual quedará España: 'Hay que sincronizar Europa con la gente, no con el reloj
- Auroras boreales en Catalunya: los expertos dan una fecha para un nuevo espectáculo este mes de octubre
- Más de 325.000 alumnos con necesidades educativas específicas no reciben el apoyo necesario en Catalunya