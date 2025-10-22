Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Impuestos ambientales

El Parlament valida usar el fondo de Transición Nuclear para acelerar la gestión forestal

El texto ha salido adelante con el apoyo del PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP

MULTIMEDIA | De la tala a la inacción: cómo gestionar los bosques en un futuro de incendios feroces

El pleno del Parlament de este miércoles.

El pleno del Parlament de este miércoles. / NICO TOMÁS / ACN

Guillem Costa

Guillem Costa

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Parlament de Catalunya ha convalidado este miércoles el decreto ley 19/2025, impulsado por el Govern, que introduce una serie de reformas destinadas a ampliar las inversiones financiadas con el Fondo de Transición Nuclear. La norma, que ha salido adelante con el apoyo del PSC, Junts, ERC, los Comuns y la CUP, persigue facilitar la gestión forestal y reforzar la prevención ante emergencias ambientales y sociales.

El texto aprobado amplía las actuaciones que podrán financiarse con el Fondo de Transición Nuclear, nutrido por la recaudación del impuesto sobre instalaciones que impactan sobre el medio ambiente. A partir de ahora, podrán recibir apoyo proyectos de transición energética, desarrollo agroalimentario, turismo, innovación tecnológica, infraestructuras, transporte público, vivienda, salud, educación y servicios sociales.

Fauna cinegética y bosques

El decreto también crea dos nuevos fondos específicos que se financiarán con el impuesto sobre instalaciones con impacto ambiental: uno destinado a la gestión forestal y control de fauna cinegética, y otro orientado a la protección del sector pesquero. El primero dedicará recursos a la prevención de incendios, la restauración de áreas degradadas por la sequía y el control de especies como el conejo y el jabalí. El segundo, en cambio, ofrecerá apoyo al sector pesquero para adaptarse a las nuevas restricciones europeas.

Con estas modificaciones, el Govern pretende ajustar la distribución de los recursos procedentes de los impuestos ambientales bajo las nuevas prioridades de sostenibilidad, gestión forestal y cohesión territorial. Según el Ejecutivo catalán, el conjunto de medidas responde a una necesidad "urgente y extraordinaria" de adaptarse al aumento del riesgo de incendios y a la transición energética que afrontan los territorios más dependientes de las centrales nucleares.

A estas acciones, se sumarán las contempladas en un nuevo decreto que simplificará los trámites para trabajar en los bosques y reducirá los impuestos ambientales asociados a la gestión forestal. El Govern de Salvador Illa considera que estas modificaciones permitirán agilizar los trabajos de mantenimiento y prevención de incendios, que en algunos casos se demoraban hasta un año.

Noticias relacionadas y más

El texto también habilita a la Administración a declarar de interés general determinadas actuaciones de prevención, lo que posibilitará ejecutar directamente trabajos en tres cuartas partes de los terrenos forestales privados de Catalunya, afectando a unos 100.000 propietarios.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: 'Hemos encontrado hasta un microondas
  2. Desconvocada la huelga de conductores de Alsa prevista para hoy
  3. Llegan las 'trad wives' arrepentidas: “Yo solo mostraba las bondades de la vida doméstica, pero aquello era una cárcel
  4. Las direcciones de escuelas e institutos de Barcelona se organizan por primera vez para hacer oír su voz
  5. Las subastas de maletas perdidas en aeropuertos se extienden por Europa: 'El precio de salida son ocho euros
  6. Sánchez reclama el fin del cambio horario, sin despejar en cual quedará España: 'Hay que sincronizar Europa con la gente, no con el reloj
  7. Auroras boreales en Catalunya: los expertos dan una fecha para un nuevo espectáculo este mes de octubre
  8. Más de 325.000 alumnos con necesidades educativas específicas no reciben el apoyo necesario en Catalunya

La UAB presenta un nuevo coche autónomo entrenado en un campus virtual

La UAB presenta un nuevo coche autónomo entrenado en un campus virtual

El Parlament valida usar el fondo de Transición Nuclear para acelerar la gestión forestal

El Parlament valida usar el fondo de Transición Nuclear para acelerar la gestión forestal

Catalunya activa avisos por rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora

Catalunya activa avisos por rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora

El satélite español 'SpainSat NG II' supera todos los test y está preparado para su lanzamiento

El satélite español 'SpainSat NG II' supera todos los test y está preparado para su lanzamiento

La UAB presenta un nuevo coche autónomo entrenado en un campus virtual

La UAB presenta un nuevo coche autónomo entrenado en un campus virtual

Girona pone en marcha una cátedra dirigida a personas con altas capacidades

Dani, un niño de dos años que desafía una enfermedad rara con una terapia experimental

Dani, un niño de dos años que desafía una enfermedad rara con una terapia experimental

Más allá del silencio: el misterio de las aves que nunca olvidan cómo cantar

Más allá del silencio: el misterio de las aves que nunca olvidan cómo cantar