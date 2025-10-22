Impuestos ambientales
El Parlament valida usar el fondo de Transición Nuclear para acelerar la gestión forestal
El texto ha salido adelante con el apoyo del PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP
MULTIMEDIA | De la tala a la inacción: cómo gestionar los bosques en un futuro de incendios feroces
El Parlament de Catalunya ha convalidado este miércoles el decreto ley 19/2025, impulsado por el Govern, que introduce una serie de reformas destinadas a ampliar las inversiones financiadas con el Fondo de Transición Nuclear. La norma, que ha salido adelante con el apoyo del PSC, Junts, ERC, los Comuns y la CUP, persigue facilitar la gestión forestal y reforzar la prevención ante emergencias ambientales y sociales.
El texto aprobado amplía las actuaciones que podrán financiarse con el Fondo de Transición Nuclear, nutrido por la recaudación del impuesto sobre instalaciones que impactan sobre el medio ambiente. A partir de ahora, podrán recibir apoyo proyectos de transición energética, desarrollo agroalimentario, turismo, innovación tecnológica, infraestructuras, transporte público, vivienda, salud, educación y servicios sociales.
Fauna cinegética y bosques
El decreto también crea dos nuevos fondos específicos que se financiarán con el impuesto sobre instalaciones con impacto ambiental: uno destinado a la gestión forestal y control de fauna cinegética, y otro orientado a la protección del sector pesquero. El primero dedicará recursos a la prevención de incendios, la restauración de áreas degradadas por la sequía y el control de especies como el conejo y el jabalí. El segundo, en cambio, ofrecerá apoyo al sector pesquero para adaptarse a las nuevas restricciones europeas.
Con estas modificaciones, el Govern pretende ajustar la distribución de los recursos procedentes de los impuestos ambientales bajo las nuevas prioridades de sostenibilidad, gestión forestal y cohesión territorial. Según el Ejecutivo catalán, el conjunto de medidas responde a una necesidad "urgente y extraordinaria" de adaptarse al aumento del riesgo de incendios y a la transición energética que afrontan los territorios más dependientes de las centrales nucleares.
A estas acciones, se sumarán las contempladas en un nuevo decreto que simplificará los trámites para trabajar en los bosques y reducirá los impuestos ambientales asociados a la gestión forestal. El Govern de Salvador Illa considera que estas modificaciones permitirán agilizar los trabajos de mantenimiento y prevención de incendios, que en algunos casos se demoraban hasta un año.
El texto también habilita a la Administración a declarar de interés general determinadas actuaciones de prevención, lo que posibilitará ejecutar directamente trabajos en tres cuartas partes de los terrenos forestales privados de Catalunya, afectando a unos 100.000 propietarios.
