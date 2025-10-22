Los Mossos concluyen que el acusado del crimen de Campdevànol sometió a la víctima a "maltrato psicológico continuo"

Los investigadores de los Mossos de Esquadra que analizaron los teléfonos del acusado del crimen de Campdevànol (Ripollès) y la víctima han concluido que el procesado la sometió a "maltrato psicológico continuo". Según han declarado en el juicio, que se hace en la Audiencia de Girona, las conversaciones de Whatsapp evidencian que la chica estaba "muy enamorada" y que él respondía con "control, celos y acusaciones de infidelidad". También hay mensajes que avalan que hubo agresiones físicas previas al día del crimen, que fue entre el 20 y el 21 de septiembre de 2022. La Unidad de Montaña que inspeccionó los accesos al domicilio resuelve que "nadie" más intentó entrar, desmontando así una de las versiones del acusado.

Los Mossos d'Esquadra de la División de Investigación Criminal (DIC) de la región policial de Girona analizaron el vaciado de los teléfonos del acusado y de la víctima del crimen de Campdevànol. Este miércoles han explicado ante el jurado popular que las comunicaciones entre ambos evidencian que la chica de 21 años estaba "muy enamorada" y constantemente le enviaba mensajes al procesado para quedar y diciéndole que quería "luchar" por la relación.

Por el contrario, han resaltado que el acusado le respondía siempre con "recriminaciones" y ejerciendo un "continuo maltrato psicológico" hacia la víctima. Según han declarado, la acusaba de ser infiel con otros hombres y la sometía a "control, celos y acusaciones de infidelidad", un "patrón" que también han detectado con las comunicaciones que tenía con dos mujeres más con quienes también tenía relaciones.

Los investigadores han encontrado evidencias que confirman episodios de violencia física anteriores, como un mensaje donde la chica le dice "a mí no me darás ningún golpe más". También han indicado que días antes de los hechos, que la investigación sitúa entre el 20 y el 21 de septiembre de 2022, la víctima intentó cortar la relación, pero no lo consiguió.

Los mensajes también trazan una cronología de los hechos, poniendo de relieve que la hipótesis más probable es que el crimen tuviera lugar la mañana del día 20 de septiembre, que es cuando el acusado no respondió ninguno de los mensajes que le enviaban. Volvió a coger el teléfono ya de noche, respondiendo a una comunicación de la madre de la chica preguntando por ella y diciendo que estaba "preocupada". Él le dijo que la víctima estaba "durmiendo a su lado" y que ya le diría que la llamara cuando se despertara.

A partir de la tarde del día 20 y hasta que él mismo alertó a emergencias el día 21 de septiembre, los investigadores creen que estuvo intentando crearse "coartadas", acusando a un traficante a quien compraba droga de haber entrado a su casa o desplazándose en coche hasta Manlleu.

El acusado dio varias versiones a los investigadores, diciendo primero que la víctima había caído en bici o insinuando que una tercera persona podía haber entrado al domicilio. La Unidad de Montaña de los Mossos d'Esquadra analizó los accesos para comprobar esta segunda tesis. Este miércoles han dicho en el juicio que no hay evidencias de que "nadie" entrara al piso y han descartado que se pudiera acceder desde un inmueble vecino que estaba vacío. "Solo había dos posibilidades de acceso a la balconada, pero nadie había pasado por allí durante muchos meses", han concluido.

El juicio, que se hace en la sección cuarta, continúa este miércoles por la tarde con las periciales forenses. El acusado se enfrenta a prisión permanente revisable por asesinato y una pena de 18 años más por agresión sexual y maltrato habitual.