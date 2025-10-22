Tres detenidos en L’Arboç con más de 140 antecedentes por robar a turistas en la AP-7

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el viernes en L’Arboç (Tarragona) a tres ladrones especializados en robos a turistas en la autopista AP-7, que acumulan más de 140 antecedentes por delitos patrimoniales.

Según ha informado este miércoles la policía catalana, los hechos ocurrieron sobre las 15.00 horas, cuando los Mossos recibieron el aviso de un robo a unos viajeros en Olèrdola (Barcelona) mediante el método conocido como “pincharruedas”, que consiste en hacer creer a las víctimas que han pinchado una rueda y, aprovechando su distracción, sustraerles las pertenencias.

Mientras las patrullas iniciaban la búsqueda de los sospechosos, fueron alertadas de otro robo en el área de servicio de la AP-7 en L’Arboç, donde los ladrones se llevaron un bolso con 3.000 euros.

Robos con el método del ‘pincharruedas’

Los agentes localizaron el vehículo de los sospechosos cerca de la zona y detuvieron a los tres hombres, que trataron de huir al verse sorprendidos.

Las investigaciones apuntan a que los detenidos forman parte de un grupo itinerante dedicado a los robos a viajeros en las autopistas, especialmente en las áreas de servicio y descanso. Su modus operandi habitual consiste en distraer a los ocupantes de un vehículo con cualquier pretexto mientras otro integrante abre una puerta y roba objetos de valor. Si no logran su objetivo, pinchan una rueda y siguen a la víctima hasta que esta se detiene.

Los tres arrestados pasaron el domingo a disposición del juzgado de instrucción de guardia de El Vendrell.