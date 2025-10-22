Accidente ferroviario
Interrumpida la circulación de la R1 por el atropello de una persona en Canet de Mar
El Periódico
El atropello de una persona en la estación de Canet de Mar (Maresme) ha obligado a interrumpir el servicio de la línea de la costa R1 y RG1 entre Canet de Mar y Arenys de Mar.
Según un portavoz de Adif, ha sido un "arrollamiento en un punto de paso no autorizado" en torno a la estación de Canet de Mar, lado Arenys de Mar, sobre las 18.34 horas. Las circunstancias del hecho las determinará la autoridad judicial, según la misma fuente.
Renfe asegura que está gestionando un servicio alternativo por carretera entre ambas estaciones.
La R1 de Rodalies es la línea que transcurre por todo el litoral barcelonés hasta llegar a Blanes, conectando los municipios de Molins de Rei (Barcelona) y Maçanet (Girona).
