El Govern reactiva el proyecto de alargar la C-32 hasta Lloret de Mar

El secretario general de Movilidad de la Generalitat de Catalunya, Manel Nadal, anunció ayer que, antes de final de año, saldrá a información pública un estudio sobre la prolongación de la autopista C-32 desde Blanes hasta Lloret.

Nadal aprovechó una comparecencia en el fórum turístico BTM, con sede en Lloret de Mar, para confirmar que este estudio sobre la recuperación del corredor litoral contempla dos opciones, «pero la escogida sería la de la C-32».

Sería «volver al trazado que enlazase la autopista con Lloret», dijo el secretario general, que subrayó la presión a favor de este proyecto del mundo empresarial y de diferentes ayuntamientos de la zona.

Manel Nadal aseguró que la Generalitat sabe que se necesitan mejoras en la conexión por carretera con el aeropuerto, en la carretera C-65, pero que sobre todo hay que mejorar el corredor de la Selva Marítima -a la que pertenece Lloret de Mar- al Maresme.

Nadal destacó que Lloret de Mar es la única ciudad de más de 40.000 habitantes «que no tiene tren ni autovía de alta capacidad», una problemática que, según ha explicado, ha requerido de este estudio de movilidad del corredor entre la Selva Marítima y el Maresme.

Las conclusiones del estudio apuntan que «el transporte público tiene que ser prioritario», pero no evita la necesidad de «una vía de alta capacidad que conecte Lloret de Mar con Barcelona y el resto de Catalunya».

«Tren, tranvía, autobús, no es suficiente, hay que seguir apostando por una vía de alta capacidad», precisó el secretario sobre el contenido del estudio.

El proyecto de alargar la autopista C-32 hasta Lloret de Mar ha sido reivindicado desde el sector privado y también cuenta con el apoyo de ayuntamientos, pero ha topado con la oposición de entidades ecologistas.

En 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) anuló el último proyecto de prolongación de la C-32 que la Generalitat aprobó en 2018. El alto tribunal estimaba el contencioso que interpusieron varias entidades ecologistas (entre las cuales, SOS Lloret, Salvem Pinya de Rosa o la Ieden) porque el estudio de impacto ambiental, que avalaba el trazado escogido, no se ajusta a lo que marca la Ley del Cambio Climático. En julio de 2019, el TSJC ya hizo parar las obras de manera cautelar (que habían empezado, entre otras, con talas de árboles en el paraje del Vilar). Este era el segundo proyecto de prolongación de la C-32 que la Generalitat sacaba adelante.