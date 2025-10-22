El Govern estudiará restringir el acceso a Montserrat con previsiones de lluvias torrenciales

La Generalitat analizará la implantación de medidas extraordinarias de carácter preventivo en Montserrat, como podría ser un cierre temporal de accesos al parque natural, cuando haya previsión de episodios de lluvias torrenciales, como el que tuvo lugar el 21 de septiembre pasado. Medidas que tendrían como objetivo central minimizar los riesgos sobre las personas ante estas situaciones. Extremo que ya se ha aplicado en más de una ocasión (en este parque y en otros espacios naturales frecuentados por visitantes) cuando en verano se dan los parámetros que sitúan en máximo el riesgo de incendio (nivel 4 del Plan Alfa).

Este lunes ha habido plenario del Patronato de la Montaña de Montserrat, presidido por Salvador Illa, y, aunque este tema no estaba en el orden del día (se fija con mucha antelación), sí que se ha puesto sobre la mesa y se ha comentado, después de lo que pasó hace un mes. De esta manera, se recogía la demanda que el gerente del Patronato, Xavier Aparicio, expresó al día siguiente de aquel episodio. Que se contemplara en el futuro la aplicación de posibles restricciones u otras medidas ante la previsión de situaciones meteorológicas extraordinarias.

Según ha podido saber Regió7 (medio del mismo grupo que El Periódico), no se entró en ningún debate ni análisis profundo sobre la cuestión, pero sí que hubo el punto de partida para afrontarlo. A grandes rasgos, el Govern trasladó su compromiso con la preservación del patrimonio natural ante la amenaza del cambio climático, y para que el acceso a Montserrat sea eficiente, seguro y con el mínimo impacto ambiental posible. En la práctica, esto se traduce en que se empieza a trabajar en ello y que próximamente habrá encuentros técnicos para analizar los diferentes escenarios y posibilidades, y ver qué decisiones se emprenden.

Tal como explicó Regió7, en el episodio de tormenta de hace un mes las lluvias abundantes en las partes altas (en una tarde cayeron 124 l/m², y prácticamente la mitad en solo una hora) originaron grandes torrentadas que, con toda la fuerza del agua y del material que arrastraban, cortaron caminos (el de la Cova, por ejemplo) y servicios (las dos carreteras de acceso durante unas horas, y los dos funiculares de Sant Joan y de la Cova durante días). Una situación que provocó que los Bomberos tuvieran que efectuar un total de 4 rescates en todo el ámbito del parque natural con una sesentena de personas implicadas.

Al día siguiente, el gerente del Patronato de Montserrat remarcaba el hecho de que «todos los rescates se produjeron en zonas del parque natural de difícil acceso», y en este sentido, aunque aquel episodio ya se daba por cerrado, hacía una llamada de futuro a la «prudencia» y pedía a la ciudadanía que cuando haya avisos por episodios climatológicos violentos eviten desplazarse a los espacios naturales.

Fue en este contexto que Xavier Aparicio fue un poco más allá y planteó la posibilidad de que, igual como pasa cuando se activa el nivel 4 del Plan Alfa por el peligro extremo de incendio forestal, también se pueda restringir el acceso a los parques naturales del país cuando haya la previsión de un episodio de lluvias torrenciales. Y avanzaba que harían este planteamiento al departamento de Interior y que el parque natural de la Montaña de Montserrat podría funcionar «como prueba piloto».

Aparte de decidir si hace falta llegar a activar esta medida cuando se den estos episodios, también se tendrá que analizar si hay la capacidad suficiente para determinarlo con antelación y concreción. Y es que, mientras que en el caso del riesgo de incendio los parámetros son mucho más generales y situables en el terreno, en casos de tormentas violentas (como la del 21 de septiembre) es más difícil determinar la zona concreta donde puede acabar descargando.

Desde 2020, cada año ha habido como mínimo una jornada de cierre de los accesos al parque natural de Montserrat por riesgo extremo de incendio. Incluso, en 2023 (en pleno episodio de sequía) se decretó uno de un fin de semana justo el 1 de abril. Aquel día, los Agentes Rurales exponían que el cierre se llevaba a cabo por las dificultades de evacuación ante un eventual incendio forestal.