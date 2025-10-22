Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Colectivo olvidado

Girona pone en marcha una cátedra dirigida a personas con altas capacidades

EFE

Girona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Universitat de Girona ha presentado este miércoles una cátedra de Altas Capacidades, la primera de estas características que se pone en marcha en Catalunya y que aspira a convertirse en punto de encuentro de instituciones, familias, profesionales de la educación y de la salud.

Estos estudios, que cuentan con la colaboración de la Fundación de Ayuda a Niños y Jóvenes con Altas Capacidades (FANJAC) y de la Generalitat, impulsan el desarrollo integral y el bienestar del todo un colectivo a través de la generación y transferencia de conocimiento.

Según el director de la cátedra, Teo Jové, el objetivo es "colaborar activamente con la sociedad, las instituciones, la comunidad académica y los profesionales de la educación y la sanidad para conseguir un impacto positivo en la vida de estas personas".

Jové ha descrito a los individuos con altas capacidades como "un grupo heterogéneo de personas con unas características comunes, que aprenden de manera rápida y con facilidad y tienen un vocabulario rico para su edad". También que disponen de "una gran capacidad de razonamiento y memoria, de concentración y compromiso, de observación y análisis, de imaginación, mucha curiosidad, hipersensibilidad, perfeccionismo, gran sentido de la justicia y buen sentido del humor".

La mayoría de niños con altas capacidades de Catalunya, según detalla la UdG, no están siendo identificados y carecen por tanto de atención que tenga en cuenta esta características, lo que puede derivar en algunos casos en problemas de rendimiento y fracaso escolar, así como en malestar emocional que puede desencadenar trastornos de salud mental"

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: 'Hemos encontrado hasta un microondas
  2. Desconvocada la huelga de conductores de Alsa prevista para hoy
  3. Llegan las 'trad wives' arrepentidas: “Yo solo mostraba las bondades de la vida doméstica, pero aquello era una cárcel
  4. Las direcciones de escuelas e institutos de Barcelona se organizan por primera vez para hacer oír su voz
  5. Las subastas de maletas perdidas en aeropuertos se extienden por Europa: 'El precio de salida son ocho euros
  6. Sánchez reclama el fin del cambio horario, sin despejar en cual quedará España: 'Hay que sincronizar Europa con la gente, no con el reloj
  7. Auroras boreales en Catalunya: los expertos dan una fecha para un nuevo espectáculo este mes de octubre
  8. Más de 325.000 alumnos con necesidades educativas específicas no reciben el apoyo necesario en Catalunya

El satélite español 'SpainSat NG II' supera todos los test y está preparado para su lanzamiento

El satélite español 'SpainSat NG II' supera todos los test y está preparado para su lanzamiento

La UAB presenta un nuevo coche autónomo entrenado en un campus virtual

La UAB presenta un nuevo coche autónomo entrenado en un campus virtual

Girona pone en marcha una cátedra dirigida a personas con altas capacidades

Catalunya activa avisos por rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora

Catalunya activa avisos por rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora

Dani, un niño de dos años que desafía una enfermedad rara con una terapia experimental

Dani, un niño de dos años que desafía una enfermedad rara con una terapia experimental

Más allá del silencio: el misterio de las aves que nunca olvidan cómo cantar

Más allá del silencio: el misterio de las aves que nunca olvidan cómo cantar

Tres detenidos por esconder 375 plantas de marihuana tras una estantería de zapatos en una nave de Ripollet

Tres detenidos por esconder 375 plantas de marihuana tras una estantería de zapatos en una nave de Ripollet

La Junta de Andalucía admite varios días de fallos en el acceso a informes pero acusa a Amama de “generar alarma y denunciar sin pruebas”

La Junta de Andalucía admite varios días de fallos en el acceso a informes pero acusa a Amama de “generar alarma y denunciar sin pruebas”