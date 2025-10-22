Colectivo olvidado
Girona pone en marcha una cátedra dirigida a personas con altas capacidades
EFE
La Universitat de Girona ha presentado este miércoles una cátedra de Altas Capacidades, la primera de estas características que se pone en marcha en Catalunya y que aspira a convertirse en punto de encuentro de instituciones, familias, profesionales de la educación y de la salud.
Estos estudios, que cuentan con la colaboración de la Fundación de Ayuda a Niños y Jóvenes con Altas Capacidades (FANJAC) y de la Generalitat, impulsan el desarrollo integral y el bienestar del todo un colectivo a través de la generación y transferencia de conocimiento.
Según el director de la cátedra, Teo Jové, el objetivo es "colaborar activamente con la sociedad, las instituciones, la comunidad académica y los profesionales de la educación y la sanidad para conseguir un impacto positivo en la vida de estas personas".
Jové ha descrito a los individuos con altas capacidades como "un grupo heterogéneo de personas con unas características comunes, que aprenden de manera rápida y con facilidad y tienen un vocabulario rico para su edad". También que disponen de "una gran capacidad de razonamiento y memoria, de concentración y compromiso, de observación y análisis, de imaginación, mucha curiosidad, hipersensibilidad, perfeccionismo, gran sentido de la justicia y buen sentido del humor".
La mayoría de niños con altas capacidades de Catalunya, según detalla la UdG, no están siendo identificados y carecen por tanto de atención que tenga en cuenta esta características, lo que puede derivar en algunos casos en problemas de rendimiento y fracaso escolar, así como en malestar emocional que puede desencadenar trastornos de salud mental"
