Catalunya necesitará 80.000 plazas y 26.000 profesionales más para atender en 10 años el reto de la dependencia

El invierno demográfico que vive la sociedad española, una de las más longevas del mundo, provocará que en 25 años el número de mayores de 80 años se doble en Catalunya, al pasar de una estimación de 497.000 en 2026 a casi un millón en 2050, con la llegada completa de la generación del 'baby boom' a la llamada tercera edad. Y, como lo previsible es que el grueso de estas personas necesite ayuda y cuidados, es necesario crear 80.000 nuevas plazas en residencias y contratar 26.000 profesionales más antes del 2035, según alerta la Asociación catalana de Recursos Residenciales (ACRA), que ha presentado este miércoles un estudio socioeconómico sobre la situación del sistema de dependencia en España, con las previsiones claves para el futuro.

El estudio indica que el sistema actual "ya muestra signos de saturación", dado que hay tanta falta de profesionales y plazas que el tiempo medio en Catalunya para resolver una solicitud de dependencia es de 275 días y la lista de espera para acceder a una prestación individual supera las 38.000 personas, la más alta de todo el Estado.

El motivo de estos déficits, según ha denunciado la presidenta de ACRA, Cinta Pascual, en la presentación del informe, es la histórica "infrafinanciación del sistema", dado que España solo destina el 0,9% del PIB a la atención de dependientes, muy por debajo de países como Suecia, Alemania o los Países Bajos. Para paliar la situación, ACRA solicita un "pacto de país" que implique llegar al 2% del PIB con el fin de garantizar una cobertura adecuada y sostenible.

“Sin un incremento significativo de la financiación, el sistema no podrá hacer frente a las necesidades crecientes de la población mayor con dependencia. Estamos ante un riesgo real de hundimiento del Estado del bienestar”, ha advertido Pascual, quien ha pedido a las administraciones que sitúen la atención a la dependencia como una prioridad estratégica.

Las coberturas

El estudio indica que Catalunya tiene 63.213 plazas en residencias de mayores y 20.177 en centros de día. La tasa de cobertura por cada 100 personas mayores de 80 años es de 13,19, por debajo de la media europea, que se sitúa en 16,3 plazas.

Asimismo, el sistema de ayuda a domicilio atiende a 67.316 personas, es decir el 4,3% de los mayores de 65 años, un porcentaje inferior al estándar europeo, que se sitúa en el 10%. Además, la media son 13 horas de ayuda al mes, por debajo de la cobertura que ofrecen otras comunidades autónomas. El informe denuncia, además, que las tarifas de financiación de las plazas residenciales "dificultan la mejora de las condiciones laborales y la contratación" de más profesionales.

Este estudio se suma a otro publicado por Ministerio de Derechos Sociales el pasado marzo y que advierte que en toda España el sistema de dependencia, para mantener la cobertura actual, requerirá de 751.000 trabajadores, lo que supone que se tendrán que incorporar 626.400 de aquí a 2030. Este incremento implica aumentar un 53% el número de empleados en los próximos cinco años, dado que a cierre de 2024 había 489.900 cuidadoras profesionales en el sistema.

No obstante, si se quieren aumentar los cuidados en casa, tal como marca el nuevo modelo de cuidados aprobado por el Gobierno y las autonomías, se requerirían muchos más profesionales: 639.000 más, un 131% más.