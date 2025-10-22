Catalunya activa avisos por rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora

Protecció Civil ha activado avisos por viento que este jueves podrán alcanzar hasta 100 kilómetros por hora en el Pirineo y en puntos del prelitoral, y 70 km/h en el centro y el sur del territorio catalán. A la vez, también se prevén olas superiores a los 2,5 metros de altura en el litoral central y norte, especialmente en el Cap de Creus.

"Mañana llega el primer vendaval de otoño", apuntan desde Protecció Civil, que llaman a "ser prudentes" y a evitar riesgos. "Ha llovido mucho y los árboles pueden ser arrancados", dice el aviso, que insta a "no acercarse al mobiliario urbano que pueda caer" y a "recoger toldos y descolgar macetas".

El viento, que empezará a amainar por la tarde, comenzará a soplar ya de madrugada e irá tomando fuerza con el paso de las horas. La razón, apuntan desde el Servei Meteorològic de Catalunya, es un "cóctel" formado por un fuerte gradiente de presión con viento del oeste al noroeste junto con la presencia de una corriente de aire muy rápida en niveles altos de la troposfera.