Absuelto el guardia urbano acusado de disparar a un sintecho en Barcelona en 2020

Marjan hace tiempo que se encuentra en paradero desconocido. Este miércoles, este sintecho tampoco se ha presentado en el juicio que se iba a celebrar en la Audiencia de Barcelona contra el guardia urbano que el 21 de noviembre de 2020 le disparo en el Passeig de Sant Joan de la capital catalana. Estuvo cuatro meses ingresado en un hospital y casi pierde la vida. Al final, la vista se ha reducido a una cuestión meramente jurídica. El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia ha aceptado la petición de la defensa del policía de expulsar del procedimiento a Arrels por no estar legitimada a ejercer la acusación popular. El motivo: Marjan no había efectuado la había autorizado "expresamente" para ello.

Al ser expulsada del caso Arrels, que reclamaba para el guardia urbano 10 años de prisión por un delito de tentativa de homicidio o lesiones, con la agravante de aporofobia, y la fiscal solicitar la absolución por legítima defensa (la víctima llevaba un cuchillo), los magistrados se han visto obligados a acordar la absolución del policía ante la falta de acusación formal. El tribunal ha argumentado que no figura en la causa un escrito por el que Marjan "expresamente" delegara en Arrels poder acusar. En este sentido, el 11 de diciembre de 2024, los magistrados dictaron una resolución en el que se le tenía como apartado del caso, al estar en rebeldía e ilocalizable. "No hay autorización expresa para que Arrels ejerza la acusación popular", concluyó el presidente del tribunal, José Carlos Iglesias. En cambio, en 2022, otro tribunal de la Audiencia de Barcelona (Sección Séptima) sí que permitió a Arrels comparecer como acusación popular durante la instrucción.

Los magistrados han rechazado la tesis de la fiscal y de la abogada de Arrels de que la fundación podía ejercer la acusación popular. Según la letrada de esta entidad, sí que estaban legitimados para acusar al guardia urbano porque ellos solicitaban que se aplicara la agravante de aporofobia (odio a los pobres), lo que, a su entender, ese de "interés general", uno de los preceptos requeridos para ser acusación popular.

La abogada de Arrels, Eva Hobeich, ha anunciado que presentara recurso. "Estamos tristes porque veníamos con la ilusión de poder hacer el juicio", aseguró la letrada. "Estamos tristes porque hace mucho tiempo que hablamos de aporofobia que como agravante está desde hace tiempo en el Código Penal (...) Es muy difícil poder llegar juicio; y no habló de una sentencia, que podría ser absolutoria. En este caso, no podemos ir a un juicio para valorar si la actuación (del agente) ha sido proporcionada o no, y si esta actuación es aporofobia o no", precisó. "Personas como la víctima no tienen teléfonos móviles, no tienen casas donde se puedan notificar, no tienen un espacio en el que están seguros y de manera permanente. Es decir, tenemos una interpretación muy restrictiva y contraria a los derechos fundamentales y al derecho de acceso a la justicia", ha explicado la letrada.

De paso por Barcelona

Marjan nació hace 47 años en Bosnia, tiene pasaporte húngaro y años que duerme en grandes ciudades europeas. "Alemania quizá era el mejor lugar para la gente sin hogar, porque si reciclas latas y botellas de cristal consigues dinero para comer", explicó a EL PERIÓDICO días después del incidente con el guardia urbano. A Barcelona llegó en junio de 2020, después de pasar por Suiza, París y otras ciudades del sur de Francia. Todo el mundo habla de él como un hombre tranquilo, que no busca problemas. Tras el altercado con el guardia urbano, él está imputado por atentado a la autoridad, por lo que el fiscal reclama para él cuatro años de internamiento en un psiquiátrico. Su juicio no se ha hecho porque está ilocalizable.

El sintecho recordó en la entrevista con este diario que ese 21 de noviembre de 2020, sobre las seis de la tarde estaba en el paseo de Sant Joan, yendo para la fuente de Tetuán a lavar sus cosas. De repente, vio que se acercaba la policía. "Me di cuenta de que me estaban siguiendo. Me puse muy nervioso, no entendía nada, y empecé a correr. El coche chocó contra la acera y me asusté mucho. Cuando llegué al otro lado de la calle, en el parque infantil, ya no podía más y descansé. El copiloto del vehículo policial abrió la puerta. Estaba solo a tres metros de mí. Oí 'bang bang' y recuerdo derrumbarme y sentir un dolor terrible", sostuvo. Fue trasladado al hospital que Marjan "hizo caso omiso" a las indicaciones del agente, "que tuvo que ir tras él y cuando logró acercársele", el sintecho se dio la vuelta, "observando entonces el agente que llevaba un cuchillo en la mano, cogido a la altura del pecho, con el cual el acusado acometió al funcionario, que tuvo que echarse hacia atrás".