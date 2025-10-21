Fraude informático
¿En qué consiste la estafa de Whatsapp Gold? Todo lo que debes saber
Las cadenas de mensajes pueden ir acompañados de enlaces o archivos que infectan los dispositivos
Ni responder ni bloquear el número: esto es lo que tienes que hacer para acabar con las llamadas 'spam' para siempre
Las nuevas estafas con falsos QR recurren al morbo y las venganzas para robar datos personales
Patricia López Avilés
Las llamadas cadenas de Whatsapp son una manera habitual de compartir bulos e información falsa que van circulando de un contacto a otro.
Esta práctica, más habitual de lo que parece, tiene como objetivo engañar, confundir e incluso coaccionar a los usuarios para que continúen reenviando los mensajes.
Los riesgos
Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), estas cadenas acarrean ciertos riesgos. En primer lugar, afectan directamente a nuestra reputación: la recepción de cadenas de mensajes es molesta, y más cuando siempre vienen del mismo contacto.
Además, los mensajes pueden ir acompañados de enlaces o archivos que infectan los dispositivos.
Sin embargo, el problema principal de las cadenas es la desinformación. En muchos casos, la información que se reenvía en las cadenas de mensajes es falsa.
El regreso del bulo
Generalmente, se inventan noticias o rumores respecto a temas que preocupan a la sociedad para manipular su opinión, crear una alarma social o engañarles para que realicen alguna acción.
De hecho, este es el caso del ya famoso bulo de “WhatsApp Gold” y “Martinelli”, que ya tuvo difusión en su día, pero que regresan de forma periódica, lo que hace que los Mossos d’Esquadra vuelvan a alertar sobre él.
Martinelli
Por una parte, el texto habla de "Martinelli", un presunto virus en forma de vídeo que, supuestamente, 'hackea' el teléfono y no se puede detener de ninguna manera al ser abierto. Además, siempre aseguran que el contenido llegará “mañana”, pero lo cierto es que el vídeo no existe.
Por otra parte, la cadena también alerta de que no debemos descargar ningún mensaje para actualizar Whatsapp Gold porque se trata de un "virus grave". No obstante, dicha actualización también es falsa.
Es más, tanto la Policía Nacional como la OCU ya alertaron en su día de que se trata de un caso de 'phishing' -una técnica que consiste en el envío de correos electrónicos, mensajes o llamadas falsas para obtener información personal de los usuarios- en el cual te ofrecen supuestas mejoras para este servicio de mensajería si te descargas una aplicación.
No caigas en la trampa
Según Incibe, para evitar caer en la trampa de las cadenas de mensajes podemos seguir una serie de pautas:
- No reenviar los mensajes a nadie para detener su propagación.
- Verificar la información en fuentes reconocidas y de confianza, y hacer caso únicamente a la información que llegue mediante cuentas oficiales y autorizadas.
- No abrir enlaces ni realizar descargas y borrar directamente el mensaje.
- El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: 'Hemos encontrado hasta un microondas
- La viuda de Isak Andic reclama a los hijos del fundador de Mango más dinero de la herencia
- Desconvocada la huelga de conductores de Alsa prevista para hoy
- Llegan las 'trad wives' arrepentidas: “Yo solo mostraba las bondades de la vida doméstica, pero aquello era una cárcel
- Las subastas de maletas perdidas en aeropuertos se extienden por Europa: 'El precio de salida son ocho euros
- Sánchez reclama el fin del cambio horario, sin despejar en cual quedará España: 'Hay que sincronizar Europa con la gente, no con el reloj
- Auroras boreales en Catalunya: los expertos dan una fecha para un nuevo espectáculo este mes de octubre
- Más de 325.000 alumnos con necesidades educativas específicas no reciben el apoyo necesario en Catalunya