¿En qué consiste la estafa de Whatsapp Gold? Todo lo que debes saber

Las llamadas cadenas de Whatsapp son una manera habitual de compartir bulos e información falsa que van circulando de un contacto a otro.

Esta práctica, más habitual de lo que parece, tiene como objetivo engañar, confundir e incluso coaccionar a los usuarios para que continúen reenviando los mensajes.

Los riesgos

Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), estas cadenas acarrean ciertos riesgos. En primer lugar, afectan directamente a nuestra reputación: la recepción de cadenas de mensajes es molesta, y más cuando siempre vienen del mismo contacto.

Además, los mensajes pueden ir acompañados de enlaces o archivos que infectan los dispositivos.

Sin embargo, el problema principal de las cadenas es la desinformación. En muchos casos, la información que se reenvía en las cadenas de mensajes es falsa.

El regreso del bulo

Generalmente, se inventan noticias o rumores respecto a temas que preocupan a la sociedad para manipular su opinión, crear una alarma social o engañarles para que realicen alguna acción.

De hecho, este es el caso del ya famoso bulo de “WhatsApp Gold” y “Martinelli”, que ya tuvo difusión en su día, pero que regresan de forma periódica, lo que hace que los Mossos d’Esquadra vuelvan a alertar sobre él.

Martinelli

Por una parte, el texto habla de "Martinelli", un presunto virus en forma de vídeo que, supuestamente, 'hackea' el teléfono y no se puede detener de ninguna manera al ser abierto. Además, siempre aseguran que el contenido llegará “mañana”, pero lo cierto es que el vídeo no existe.

Por otra parte, la cadena también alerta de que no debemos descargar ningún mensaje para actualizar Whatsapp Gold porque se trata de un "virus grave". No obstante, dicha actualización también es falsa.

Es más, tanto la Policía Nacional como la OCU ya alertaron en su día de que se trata de un caso de 'phishing' -una técnica que consiste en el envío de correos electrónicos, mensajes o llamadas falsas para obtener información personal de los usuarios- en el cual te ofrecen supuestas mejoras para este servicio de mensajería si te descargas una aplicación.

No caigas en la trampa

Según Incibe, para evitar caer en la trampa de las cadenas de mensajes podemos seguir una serie de pautas: