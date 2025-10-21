Los Mossos detectan víctimas de robo de móvil que sufren después estafas telefónicas

Rosa (nombre ficticio) no encontraba su teléfono, desconocía si lo había perdido o se lo habían robado hasta que recibió un mensaje de un número desconocido que se presentaba como Ximena y que le contaba que "su hija" había encontrado el móvil "en su jardín" y por eso se ponía en contacto con ella. Pese a que Rosa le agradeció el gesto, sus intentos de encontrarse con Ximena para que le devolviera el teléfono fueron infructuosos, ya que esta siempre le ponía excusas. Eso sí, le pedía datos personales para intentar desbloquear el terminal y acceder a su información.

Al final, Rosa, sospechando que se trataba de una estafa, activó desde otro móvil la geolocalización y pudo descubrir que el teléfono estaba en un domicilio en el que se vendían teléfonos presuntamente robados. Así pudo alertar a los Mossos d'Esquadra, que constataron una práctica cada vez más habitual: que los delincuentes usan los aparatos sustraídos para cometer otros delitos, ya sea estafa, robos de datos o hacer compras fraudulentas aprovechando que cada vez más los ciudadanos llevan las tarjetas bancarias en el móvil.

Los ladrones se fijan en las cámaras de los terminales para determinar si se trata de un teléfono de última generación, habitualmente un iPhone, siguen a la víctima y aprovechan un descuido para quitarles el teléfono. Si no pueden desbloquearlo y acceder a él lo venden rápidamente a alguna banda que se dedica a la compra de objetos robados. Estos grupos suelen continuar con el delito, como demuestra el caso de Rosa, que es uno de los detectados por la División de Investigación Criminal de Barcelona de los Mossos.

Una vez tienen el móvil, el siguiente paso es estafar a la víctima. Hay varios modelos de estafa. En el caso de que el móvil robado sea un iPhone, como el de Rosa, al encenderlo aparece un mensaje, en diferentes idiomas, en el que se insta a contactar con el propietario, tal y como le pasó a Rosa. De esta forma, los delincuentes envian mensajes "poco sofisticados" desde otro número a la víctima, según relata a EL PERIÓDICO el subinspector de los Mossos d'Esquadra Jordi Almendros. En concreto explicaban que "habían encontrado su teléfono en el Raval y su número está inscrito en pantalla. ¿Alguno de sus familiares lo perdió?".

Según el subinspector, el objetivo de los delincuentes es conversar con las víctimas e intentar establecer una relación de confianza con ellas para que les den datos personales y el patrón de acceso al terminal. Así, pretenden entrar en el terminal para acceder a sus datos. Si dentro tiene aplicaciones como tarjetas de crédito vinculadas o, incluso, un monedero de criptomonedas, como se encontraron los agentes, el perjuicio puede ser mayor.

Supuestos técnicos de Apple

Hay otro modelo de estafa que los Mossos han detectado. Es el caso de una banda desarticulada dedicada a la compra y reventa de móviles sustraídos en Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Sabadell y Mataró, entre otras localidades. Además de adquirir estos aparatos, los miembros de la organización trataban de acceder para estafar a las víctimas del robo. ¿Cómo lo hacían? Ofrecían a los delincuentes que recompraban los móviles "un pago por suscripción", según Almendros: la red ofrecía un software ilegal para acceder a los datos de la víctima del robo de móvil. Ello permitía a los ladrones hacerse pasar por personal "de soporte de Apple" y así enviar un mensaje al nuevo terminal de la víctima en el que se le ofrecía recuperar el teléfono "properdido" (término que utilizaba la banda) que había sido "encontrado y conectado a Internet".

Para ello se pedía a la víctima que clicara en un enlace que llevaba a una página web que simulaba ser un servicio técnico de Apple en el que había que introducir datos personales, como la contraseña. Una vez tenían los datos, los estafadores hacían compras fraudulentas de poca cuantía en comercios cercanos a sus domicilios. Cuando veían que la cosa funcionaba bien, intentaban sacar dinero del cajero o hacer compras más caras. Según los Mossos, los miembros de la banda habrían conseguido unos 25.000 euros con este método.

Los Mossos recomiendan que ante el robo del móvil se cancelen las tarjetas bancarias y se desconfíe de mensajes con enlaces en las que se insta a recuperar el contenido del teléfono. La policía urge a denunciar, aportando toda la información del terminal como su número de IMEI, y pedir a la compañía un bloqueo de la línea y de la SIM.