Una unidad móvil para detectar y tratar el ictus logra la recuperación completa de más de la mitad de los pacientes

La Siemens Healthineers, una unidad móvil que permite detectar y tratar el ictus, consigue que más de la mitad de los pacientes tengan una recuperación completa de la afectación tres meses después. Estos resultados se explican porque permite que el tiempo de tratamiento sea 36 minutos más rápido que el habitual, un hecho clave en el caso de los accidentes cerebrovasculares.

La unidad móvil, que se ha mostrado este martes en el Hospital Vall d'Hebron en el marco de un encuentro previo al Congreso Mundial del Ictus, que se celebra esta semana en Barcelona, es una ambulancia especializada que incluye tecnologías avanzadas que permiten derivar a los pacientes de manera más eficiente y rápida.

Esta unidad móvil incorpora tecnologías como tomografía computarizada, telemedicina y un laboratorio en el punto de atención, entre otras, lo que permite diagnosticar y tratar el ictus en el mismo lugar y, por tanto, con mayor rapidez. En su aplicación, ha logrado reducir la mortalidad a los 90 días y mejorar los resultados funcionales de los pacientes: más de la mitad consiguen una recuperación completa tres meses después del ictus, mientras que en la atención convencional la cifra se sitúa en el 43% de los pacientes.

El jefe de la unidad de ictus del Vall d'Hebron, el doctor Carlos Molina, ha destacado que la rapidez en el caso del ictus es clave para la recuperación. Perder fuerza en un lado del cuerpo y tener dificultades para hablar son algunos de los principales síntomas. En caso de sospechar que se sufre un ictus, Molina ha afirmado que hay que "tratarlo lo antes posible" porque "cada minuto cuenta".

"Cada minuto que una arteria cerebral está obstruida, mueren dos millones de neuronas. Eso es inexorable. A medida que pasa el tiempo, las probabilidades de recuperación funcional de ese tejido son menores", ha explicado, subrayando que si los pacientes son tratados en la primera hora tras el inicio de los síntomas, su pronóstico funcional mejora enormemente.

El ictus en jóvenes

El jefe de la unidad de ictus de Vall d'Hebron ha advertido que la incidencia del ictus está aumentando entre los jóvenes, principalmente por el impacto de la diabetes. El incremento es progresivo, de un 6% en la última década.

"Tenemos un gran reto ahora mismo, que es identificar a estos pacientes, poder tratarlos y revertir los factores de riesgo, especialmente la diabetes y la obesidad", ha añadido.

Para la prevención, Molina ha hecho un llamamiento a mantener hábitos saludables para controlar los factores de riesgo cardiovascular: llevar una vida sana, con una buena dieta y actividad física. La fibrilación auricular es la causa más frecuente de ictus, ha explicado el doctor, y puede detectarse mediante pruebas médicas.

Desde este miércoles hasta el viernes se celebra en Barcelona el Congreso Mundial del Ictus, que contará con más de 3.000 participantes y en el que se presentarán novedades científicas en el tratamiento de esta enfermedad.