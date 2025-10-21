Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorteos

Sorteo Euromillones del martes 21 de octubre de 2025

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del martes 21 de octubre de 2025

Sorteo Euromillones del martes 21 de octubre de 2025

Redacción

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 21 de octubre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 05, 24, 29, 40 y 42 y las estrellas 06 y 12.

El código del Millón ha sido el TVG39069.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: 'Hemos encontrado hasta un microondas
  2. La viuda de Isak Andic reclama a los hijos del fundador de Mango más dinero de la herencia
  3. Desconvocada la huelga de conductores de Alsa prevista para hoy
  4. Llegan las 'trad wives' arrepentidas: “Yo solo mostraba las bondades de la vida doméstica, pero aquello era una cárcel
  5. Las subastas de maletas perdidas en aeropuertos se extienden por Europa: 'El precio de salida son ocho euros
  6. Sánchez reclama el fin del cambio horario, sin despejar en cual quedará España: 'Hay que sincronizar Europa con la gente, no con el reloj
  7. Auroras boreales en Catalunya: los expertos dan una fecha para un nuevo espectáculo este mes de octubre
  8. Las direcciones de escuelas e institutos de Barcelona se organizan por primera vez para hacer oír su voz

Sorteo Euromillones del martes 21 de octubre de 2025

Sorteo Euromillones del martes 21 de octubre de 2025

Sorteo Bonoloto del martes 21 de octubre de 2025

Sorteo Bonoloto del martes 21 de octubre de 2025

Una paciente con párkinson toca el clarinete durante una operación cerebral para guiar a los cirujanos

Una paciente con párkinson toca el clarinete durante una operación cerebral para guiar a los cirujanos

Muere Francisco Sánchez, fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias, a los 89 años

Muere Francisco Sánchez, fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias, a los 89 años

El plan para reducir las inundaciones en el Montsià prevé crear charcas y ensanchar el cauce de los barrancos

El plan para reducir las inundaciones en el Montsià prevé crear charcas y ensanchar el cauce de los barrancos

Cinco detenidos, de entre 16 y 20 años, por la muerte violenta de un menor en Sants

Cinco detenidos, de entre 16 y 20 años, por la muerte violenta de un menor en Sants

El espía más temido puede llegar desde el WiFi

El espía más temido puede llegar desde el WiFi

Vivir con ELA: "Es la enfermedad más cruel porque rompe todos tus sueños"

Vivir con ELA: "Es la enfermedad más cruel porque rompe todos tus sueños"