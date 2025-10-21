La portada de EL PERIÓDICO del 22 de octubre de 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Periódico

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 22 de octubre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: 'Hemos encontrado hasta un microondas
  2. La viuda de Isak Andic reclama a los hijos del fundador de Mango más dinero de la herencia
  3. Desconvocada la huelga de conductores de Alsa prevista para hoy
  4. Llegan las 'trad wives' arrepentidas: “Yo solo mostraba las bondades de la vida doméstica, pero aquello era una cárcel
  5. Las subastas de maletas perdidas en aeropuertos se extienden por Europa: 'El precio de salida son ocho euros
  6. Sánchez reclama el fin del cambio horario, sin despejar en cual quedará España: 'Hay que sincronizar Europa con la gente, no con el reloj
  7. Auroras boreales en Catalunya: los expertos dan una fecha para un nuevo espectáculo este mes de octubre
  8. Las direcciones de escuelas e institutos de Barcelona se organizan por primera vez para hacer oír su voz

Canarias teme que la participación de Fiscalía en las entrevistas de menores ralentice las derivaciones

La contaminación por ozono repunta en España durante 2025 por las olas de calor

Europa aprueba que los jóvenes de 17 años puedan conducir acompañados de un adulto con experiencia

Sorteo Euromillones del martes 21 de octubre de 2025

Sorteo Bonoloto del martes 21 de octubre de 2025

Una paciente con párkinson toca el clarinete durante una operación cerebral para guiar a los cirujanos

Muere Francisco Sánchez, fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias, a los 89 años

