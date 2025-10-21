Juan Zamora: «Inserté células de mi corazón en espinacas, y seguían latiendo»

Se me hace un poco extraño, estar con un artista tan interesado en la biología.

Al fin y al cabo, el arte tiene que ver con estar en la vida, con estudiarla. Yo entiendo que la vida y el arte son lo mismo, mi vida está conectada al arte y el arte está conectado a todos los ámbitos de mi vida. La biología me permite estudiar la vida desde un punto de vista más científico, y el arte desde un punto de vista más poético. En esta unión es donde encuentro mi camino.

Por lo que tengo entendido, casi creó un mutante, hecho de usted mismo y las espinacas.

Ja, ja, sí, cultivé células cardiovasculares mías en un laboratorio y las inserté en espinacas descelularizadas. Mis células entendían que la arquitectura de las espinacas es tan parecida a la del corazón, y continuaban latiendo. Es fascinante, ser trasplantado al interior de una planta y continuar viviendo allí. Eso es poético.

Un poco más y crea un Popeye mutante.

(Risas) No había hecho yo esa conexión, pero seguramente los dibujos animados de Popeye tienen mucho que ver con todo esto.

¿No será usted un científico loco de los que se enfrentan a los superhéroes de Marvel?

Hago otras cosas. Como, por ejemplo, partituras musicales con las plantas.

Eso ya se escapa a Popeye.

Los olmos están desapareciendo por culpa de la grafiosis, y quería sensibilizar de este problema mediante el arte. Así que tomo hojas de olmos enfermos, agujereadas por los escarabajos, y las introduzco en cajas de música, así los agujeros hechos por los insectos se transforman en notas musicales. Es una forma de hacer música con la pérdida de biodiversidad.

Una melodía compuesta por vegetales y animales a la vez.

Claro, es una colaboración de la naturaleza. No es nada más que convertir en arte el trabajo hecho por los insectos y el árbol. Intento trabajar con no humanos, me gusta colaborar con otros seres diferentes de nosotros.

Confiese: ¿le gustaría ser una planta?

Hombre, que me dejaran tranquilo como a una planta, a veces estaría bien. Yo tengo mi estudio en el bosque, mejor dicho, mi estudio es el bosque, me paso horas caminando, intento entrar en este tiempo natural en el cual te ralentizas. Entonces sientes y piensas de otra manera. Se trata de sintonizar con la naturaleza y pensar desde ella y para ella. Pero no sé si hasta el punto de querer ser una planta, porque hace poco me operaron de la espalda y estuve a punto de quedarme vegetal.

Ahora entiendo su interés por la flora.

Aproveché la experiencia. Me extrajeron dos discos intervertebrales. Después hice una impresión 3D de mi columna vertebral sin los discos, que convertí en una flauta que se podía tocar.

A ver, a ver: ¿hizo una flauta con su columna?

Mi columna transformada en una flauta que ha salido en la revista más importante de arte contemporáneo, Artforum. Y dentro de poco voy a Taiwan, porque se expondrá allí. Al final, es lo mismo que le explicaba de las hojas de los olmos: hacer música con lo que ya no está. En este caso, es lo que falta de mi columna lo que se convierte en una melodía.

¿Quien toca la flauta conoce su origen?

Por supuesto que sí. Tampoco suena mucho, solo tiene dos notas. Si no me equivoco, uno de los primeros instrumentos musicales que se conocen, era precisamente una flauta hecha con un hueso de animal. Nos remite un poco al origen, a escuchar la naturaleza, el propio cuerpo.

Cuando pasea por el bosque, ¿habla a las plantas?

No les hablo, trato de escucharlas, el viento meciendo las hojas es algo maravilloso, podría estar quince minutos escuchándolo. Pero sobre todo escucho los pájaros, cómo se comunican entre ellos o cómo los picos golpean los árboles. Todo eso es pura medicina.

Tal como lo describe, no debe entender que haya quien prefiere vivir en la ciudad.

Bueno, yo estoy comunicado con la ciudad en todo momento. Soy persona de extremos, cuando voy a Taipei, que es una ciudad monstruosa, me paso el día en el centro, hablando con gente. En cambio, en España, mi estudio es pura paz. Ambas cosas son maravillosas, pero es cierto que hay partes de las ciudades que se están convirtiendo en no aptas para humanos. Por eso me gustan las ciudades pequeñas, como Girona, Córdoba... Son más humanas.

La obra titulada Amor son dos relojes que se detienen. ¿El amor siempre se detiene?

La hice en Roma, que es amor al revés. Allí tuve una relación muy... italiana, en el peor sentido de la palabra, algo tóxico y teatral. Era lo contrario del amor, y le quise poner fin con esta pieza: dos relojes que se anulan el uno al otro. Se lo regalé a mi novia diciéndole «nuestro tiempo se ha acabado». Fue mi manera de salir de allí.

¡A quién se le ocurre, una relación italiana! ¿Que no ha visto las películas de amor italianas?

Cuando uno viaja, se debe introducir del todo en la cultura del lugar, por lo bueno y por lo malo (ríe). La pieza funciona bien, gusta cuando la expongo, creo que sin querer he roto alguna pareja y todo.