El Govern proyecta tener 4.000 bomberos en 2030 con convocatorias anuales

Con los objetivos de potenciar la prevención y dar respuesta a los nuevos retos del cambio climático, como el incremento de los fenómenos meteorológicos extremos, el Govern ha aprobado el plan estratégico Bomberos 2030 que pretende conseguir una gestión integral de las emergencias.

El plan renovará la plantilla, las infraestructuras y los recursos de los bomberos de la Generalitat para convertirlo en un servicio público moderno y de referencia, además de reforzar la estructura de apoyo a las operaciones y minimizar los riesgos a los que se enfrentan estos profesionales.

Por eso, el Govern proyecta tener una plantilla de 4.000 bomberos en 2030, para lo que se ha aprobado hacer convocatorias anuales de 300 plazas con las que se garantiza el despliegue progresivo del personal necesario y el relevo generacional que haga posible este traspaso de conocimientos.

También se realizarán convocatorias anuales de bomberos voluntarios, lo que permitirá "consolidar el actual modelo mixto de la organización, en el que los voluntarios son clave para garantizar la seguridad ciudadana y una respuesta eficaz a las emergencias en todo el territorio", según el cuerpo de emergencias.

En esta línea, se realizarán campañas de comunicación específicas de reconocimiento del cuerpo de voluntarios. Igualmente, se mantendrá la reserva de plazas para mujeres, tanto en el acceso como en la promoción interna, potenciando las campañas comunicativas para fomentar la feminización del cuerpo. Además, se harán actuaciones en infraestructuras, los equipos y los vestuarios dentro del plan de igualdad de los bomberos.

El plan fija que en 2030 los bomberos contarán con 887 vehículos terrestres, 20 embarcaciones y la internalización de los medios aéreos que prestan servicio todo el año: los helicópteros polivalentes, los que trabajan en la extinción de incendios forestales, los de salvamento y rescate y los aviones de vigilancia y ataque.

También se trabajará para obtener capacidad operativa de vuelo nocturno para los helicópteros de rescate y se impulsará la internalización de los servicios de mantenimiento de los equipos operativos considerados críticos: mantenimiento y limpieza de los componentes de los equipos de respiración autónoma, llenado de botellas de aire, calibración de detectores de gases y limpieza y descontaminación de equipos de protección individual.

Nuevo complejo

Los bomberos tendrán un complejo central que será un centro neurálgico de gestión de las emergencias en Catalunya. También se creará la nueva Región de Emergencias de los Pirineos, que agrupará las comarcas de la Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà y el Alt Urgell, para garantizar la proximidad del servicio.

Los bomberos ganarán en capacidad de respuesta operativa avanzada en las emergencias derivadas del cambio climático de acuerdo con los estándares internacionales. Y se reforzará el desarrollo de los sistemas de gestión de la información entre las unidades en campo, los centros de mando y las salas territoriales de coordinación para disponer de mapas dinámicos en tiempo real sobre la situación de cada incidente.

El plan también pretende impulsar la función inspectora de estos profesionales en edificios, locales e infraestructuras así como participar en la planificación de medidas de gestión forestal. Otro de los grandes objetivos es incrementar la cultura preventiva de la ciudadanía frente a las emergencias. Por eso habrá más divulgación de las tareas de los bomberos así como campañas específicas de concienciación entre la población para que sepan cómo actuar ante cualquier fenómeno extremo.

También se redactará el plan de carrera horizontal de los bomberos, se reforzará la prevención de los riesgos psicosociales y laborales del personal operativo, con especial énfasis en la correcta gestión de los contaminantes derivados de las actuaciones de los bomberos, y se iniciará un plan de seguimiento médico post ocupacional del personal operativo.

Más equipos de protección

El Consell Executiu ha autorizado al Departament d’Interior i Seguretat Pública a comprar 9.700 equipos de protección individual (EPI) para los bomberos, con un presupuesto base de 20 millones de euros. La intención es renovar todos los EPI del cuerpo con unidades más ligeras que mejorarán la protección frente a la radiación, permitirán una mayor transpiración y cumplirán las últimas incorporaciones en la normativa de seguridad. Entre los EPI que se adquirirán también habrá tallas y cortes para el personal femenino.