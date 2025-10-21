La Comunidad de Madrid da más peso a las familias para decidir que los colegios adopten la jornada partida

Desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid se asegura que tres líneas maestras conducen la política educativa del Gobierno regional, no ahora sino desde hace ya unos 20 años. La primera, afirman, es la búsqueda de la excelencia del sistema. La segunda, la defensa de la libertad de elección educativa. Y la tercera, mantienen en el departamento que dirige Emilio Viciana, la protección de la infancia, la adolescencia y la familia.

En este último propósito, fundamentalmente, se enmarcan algunas de las medidas más destacadas adoptadas esta legislatura. Entre ellas está, por ejemplo, el decreto que prohíbe el uso individual de dispositivos digitales en las aulas de Educación Infantil y Primaria que ha entrado en vigor este curso y que limita fuertemente además el uso compartido de manera progresiva, desde la prohibición total en el primero ciclo de Educación Infantil (0-3 años) a un máximo de dos horas semanales para los alumnos de 5º y 6º de Primaria.

En esa misma dirección se encamina la tendencia al llamado modelo EGB, la autorización a los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria que así lo soliciten y cumplan con los criterios de espacio y organizativos requeridos a que impartan también 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), de manera que los estudiantes retrasen su entrada al instituto de los 12 años, 11 años en el caso de los nacidos a partir de septiembre, a los 14 o 13 años.

Un total de 52 colegios ya han sido autorizados, de los que 49 han comenzado ya a hacerlo efectivo este curso. Se añaden a ellos los CEIPSO, centros particularmente en zonas rurales o lugares donde no hay suficientes institutos que imparten además de Infantil y Primaria la etapa completa de Secundaria Obligatoria, es decir, no solo 1º y 2º sino también 3º y 4º de ESO. Sumados unos y otros en estos momentos son 93 del total de 812 colegios públicos que hay en la región, algo más de un 11%.

La tercera gran iniciativa en esta línea de protección de la infancia, aún en trámite de aprobación, aunque ya en su fase final, es la apuesta por la vuelta a la jornada partida en los colegios, con una parte de las horas lectivas por la mañana y otra por la tarde, con una interrupción de dos horas entre ambas. Se considera en el Gobierno regional que se mejora de esta forma el rendimiento académico, que se favorece la conciliación y que, por el camino, se evitan cuestiones como tener que dar demasiado pronto a un niño una llave de casa o un teléfono móvil para tenerlo localizado.

El decreto que fijará este viraje hacia la jornada de mañana y tarde no especificará qué horario concreto han de tener los colegios. Pero sí establecerá que, a partir de ahora, todos los nuevos colegios que abra la Comunidad de Madrid deberán funiconar con jornada partida. Para consolidar este tipo de distribución de las horas lectivas prohibirá, además, que en los colegios en los que ya existe la jornada partida se pueda iniciar el trámite para cambiar a jornada continuada. El único cambio posible a partir de ahora será de jornada continuada a jornada partida. Según datos de la Consejería de Educación, alrededor de un 75% de los colegios de la región mantienen en este momento la jornada continuada.

Pero, además, ante el posible choque entre familias, previsiblemente más proclives a la jornada partida por cuanto facilita la conciliación, y claustros, a priori mayoritariamente partidarios de la jornada continuada, el texto introducirá mecanismos que faciliten el a partir de ahora único cambio autorizado. Hasta este momento, para iniciar el procedimiento era necesario el apoyo de dos tercios del consejo escolar del centro en cuestión, un organismo en el que están representadas la dirección, las familias, el profesorado, el personal no docente y la administración municipal. Ahora bastará con que lo proponga un tercio del consejo escolar del centro.

No es el único mecanismo para facilitar el cambio. Una vez acordado por el consejo escolar iniciar el proceso, la decisión ha de someterse al voto de las familias. Hasta ahora era preceptivo que votaran al menos dos tercios de las mismas. Con el nuevo decreto, no. Será suficiente con que la mitad más uno de los votos emitidos sean favorables para instar al cambio de jornada. Los votos podrán emitirse de forma presencial, postal o telemática. Una vez conocido el resultado, se trasladará a la Dirección de Área Territorial correspondiente, que será, en cualquier caso, quien tenga la última palabra, en función de criterios organizativos, pedagógicos y de conciliación familiar pero tomando en consideración el resultado de la consulta.

El proceso tendrá que estar concluido antes del 15 de marzo de cada año y no se hará efectivo hasta el inicio del nuevo curso. En ningún caso se cambiará de jornada continuada a jornada partida en mitad de curso. Además, se deja abierta la posibilidad de la jornada continuada en los meses de junio y septiembre.

La aprobación de la medida decreto tendrá lugar en breve. El pasado miércoles, el Consejo de Gobierno conocía el informe relativo a la solicitud de dictamen de la Comisión Jurídica Asesora sobre el aún proyecto de decreto, paso previo a su aprobación definitiva. Una vez entre en vigor, se podrán poner en marcha los resortes para el cambio de jornada y se verá si hay voluntad de hacerlo por parte de las familias. Hasta un 72% de encuestados por la Confederación de Asociaciones de AMPAS y familias de la Comunidad de Madrid (Confapa) a finales de 2024 aseguraban preferir la jornada continuada.