Más de 27.000 alumnos llegaron el año pasado a Catalunya con el curso ya empezado

Un total de 27.254 alumnos se incorporaron por primera vez al Servei d'Educació de Catalunya con el curso 2025-2025 ya empezado, fuera de los periodos de matriculación ordinarios, lo que se conoce como "matrícula viva". Según datos de la Conselleria d'Educació, estos nuevos alumnos o bien llegaron a Catalunya desde un país extranjeron u otro lugar del resto de España o, se entiende que de forma residual, hasta ese momento habían estado escolarizados en un colegio privado extranjero, en un centro no autorizado por el Departament o en una escuela de adultos.

Estos datos hacen referencia al alumnado escolarizado por primera vez en el circuito de educación obligatorio, tanto en centros públicos como en centros privados.

En total, según explican fuentes de Educació, el flujo de la matrícula viva del curso comprendido entre el 15 de septiembre de 2024 y el 1 de junio de 2025 ascendió a 77.743 incorporaciones, aunque especifican que esta cifra no es equivalente al número de alumnos dado que un mismo escolar puede generar "más de un flujo" a lo largo del curso. Por tanto, se entiende que un total de 50.489 alumnos cambiaron de centro a lo largo del curso escolar.