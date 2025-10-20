Medio ambiente
El TSJC avala el desalojo del Club de Mar de Sitges a petición del Estado
El alto tribunal catalán confirma la decisión de la Audiencia de Barcelona y respalda al Ministerio para la Transición Ecológica en su reclamación de la propiedad del recinto
El Club de Mar de Sitges presenta un nuevo recurso contra su demolición
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha avalado el desalojo del Club de Mar de Sitges a petición del Estado. La Audiencia de Barcelona había dado la razón al Ministerio para la Transición Ecológica, que reclamaba la propiedad de la instalación al considerar que se encuentra en dominio marítimo-terrestre y que incumple la Ley de Costas.
Contra aquella decisión, los ocupantes del espacio presentaron un recurso ante el TSJC. En una resolución del 16 de octubre, conocida hoy, el alto tribunal catalán vuelve a dar la razón al Ministerio. No obstante, el litigio aún no ha concluido, ya que los ocupantes han presentado un recurso de reposición ante el mismo tribunal.
Este nuevo capítulo del conflicto entre el Club de Mar y el Estado transcurre en paralelo a la decisión administrativa del Gobierno español de derribar las instalaciones, y llega cinco meses después de que los tribunales frenaran cautelarmente esa orden mientras se resolvían los procedimientos judiciales pendientes.
